Tes Kepribadian: Bentuk Alis Bisa Bongkar Sifat Tersembunyi di Diri Kamu

JawaPos.com - Bentuk alis ternyata bukan hanya soal penampilan semata, tetapi juga dipercaya mampu membongkar kepribadian seseorang secara mendalam.

Membaca kepribadian lewat bentuk alis sudah lama menjadi bagian dari face reading. Alis dianggap sebagai jendela pikiran yang memantulkan emosi, cara berpikir, hingga ketegasan seseorang.

Dengan mengenali arti bentuk alis, kamu bisa lebih mengenal kekuatan, kelemahan, dan pola hidupmu. Menariknya, tes ini bisa kamu coba sendiri di depan cermin tanpa alat apa pun.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah makna bentuk alis yang dipercaya bisa mengungkap kepribadianmu:

1. Alis Lebar dengan Jarak Jauh

Orang dengan alis berjauhan umumnya memiliki sifat penyayang dan penuh empati. Kamu adalah pendengar yang baik dan sering jadi tempat curhat orang terdekat.

Namun, sifatmu yang sensitif membuatmu mudah terbawa perasaan dan kadang mengambil keputusan terburu-buru karena dorongan emosi.

Meski begitu, caramu berkomunikasi sangat jelas dan apa adanya, membuat orang merasa nyaman.

Sifat ini menjadikanmu sahabat yang tulus meski kadang kamu sendiri sering merasa cemas berlebihan karena terlalu memikirkan orang lain.

2. Alis Menyambung