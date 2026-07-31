Tes Kepribadian: Menyilangkan Tangan Bisa Ungkap Sifat Tersembunyi, Karier yang Cocok, Dan Ciri Emosional

JawaPos.com - Setiap orang memiliki kebiasaan tubuh unik yang ternyata dapat mengungkap banyak hal, salah satunya melalui cara menyilangkan tangan.

Gestur sederhana ini bisa menunjukkan dominasi otak kanan atau kiri, sekaligus mengisyaratkan cara berpikir, pola emosi, hingga kecocokan karier seseorang.

Selain menarik, tes kepribadian ini bisa jadi cermin untuk memahami potensi diri lebih dalam. Dengan mengenali cara menyilangkan tangan, Anda dapat menemukan titik keseimbangan antara logika dan intuisi, serta memahami bagaimana Anda mengekspresikan emosi atau menyusun rencana hidup. Cara tubuh berkomunikasi ternyata lebih jujur daripada kata-kata.

Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah makna cara menyilangkan tangan menurut kepribadian:

1. Lengan Kiri Menutupi Lengan Kanan Jika Anda terbiasa menyilangkan tangan dengan lengan kiri di atas lengan kanan, maka Anda cenderung memiliki emotional intelligence yang tinggi dan pemikiran kreatif yang tajam.

Dominasi otak kanan membuat Anda lebih mengandalkan intuisi daripada sekadar logika. Anda peka terhadap suasana hati orang sekitar, meski kadang rentan stres karena terlalu larut dalam perasaan.

Menyalurkan emosi melalui seni, musik, menulis, atau menari adalah cara terbaik untuk meredakan tekanan. Profesi yang cocok di antaranya konselor, terapis seni, desainer grafis, penulis, public relations, guru, hingga event planner.

2. Lengan Kanan Menutupi Lengan Kiri Menyilangkan tangan dengan lengan kanan di atas menandakan Anda logis, terstruktur, dan berpikiran analitis. Anda dominan otak kiri, cenderung teliti, terorganisir, dan tidak mudah goyah oleh emosi.

Anda suka menganalisis masalah langkah demi langkah, sehingga cocok dalam pekerjaan yang menuntut problem solving tingkat tinggi.