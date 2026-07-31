Tes Kepribadian: Menyilangkan Tangan Bisa Ungkap Sifat Tersembunyi, Karier yang Cocok, Dan Ciri Emosional

Ilustrasi tes kepribadian dari cara menyilangkan tangan (Jagran Josh)
JawaPos.com - Setiap orang memiliki kebiasaan tubuh unik yang ternyata dapat mengungkap banyak hal, salah satunya melalui cara menyilangkan tangan.
Gestur sederhana ini bisa menunjukkan dominasi otak kanan atau kiri, sekaligus mengisyaratkan cara berpikir, pola emosi, hingga kecocokan karier seseorang.
Selain menarik, tes kepribadian ini bisa jadi cermin untuk memahami potensi diri lebih dalam. Dengan mengenali cara menyilangkan tangan, Anda dapat menemukan titik keseimbangan antara logika dan intuisi, serta memahami bagaimana Anda mengekspresikan emosi atau menyusun rencana hidup. Cara tubuh berkomunikasi ternyata lebih jujur daripada kata-kata.
Dilansir dari laman Jagran Josh, berikut adalah makna cara menyilangkan tangan menurut kepribadian:
Jika Anda terbiasa menyilangkan tangan dengan lengan kiri di atas lengan kanan, maka Anda cenderung memiliki emotional intelligence yang tinggi dan pemikiran kreatif yang tajam.
Dominasi otak kanan membuat Anda lebih mengandalkan intuisi daripada sekadar logika. Anda peka terhadap suasana hati orang sekitar, meski kadang rentan stres karena terlalu larut dalam perasaan.
Menyalurkan emosi melalui seni, musik, menulis, atau menari adalah cara terbaik untuk meredakan tekanan. Profesi yang cocok di antaranya konselor, terapis seni, desainer grafis, penulis, public relations, guru, hingga event planner.
Menyilangkan tangan dengan lengan kanan di atas menandakan Anda logis, terstruktur, dan berpikiran analitis. Anda dominan otak kiri, cenderung teliti, terorganisir, dan tidak mudah goyah oleh emosi.
Anda suka menganalisis masalah langkah demi langkah, sehingga cocok dalam pekerjaan yang menuntut problem solving tingkat tinggi.
Bidang karier yang pas antara lain data analyst, software developer, insinyur, perencana keuangan, arsitek, peneliti, hingga pengacara. Anda juga piawai memecahkan konflik dengan fakta, bukan sekadar perasaan.
Puluhan Orang Terjebak di AEON Mall Kumamoto Usai Gempa Dahsyat M7,1 Diikuti Ledakan
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Laporkan Malik Bawazier, Suami Endah Fitrianingsih Jadikan CCTV Bukti Perzinaan
Pelapor Perzinaan Malik Bawazier Dicecar 28 Pertanyaan di Polda Metro Jaya
Prediksi Skor Arema FC vs DPMM FC di Piala Presiden 2026! Momentum Singo Edan Lolos ke Semifinal
Suami Endah Fitrianingsih Sakit Hati ke Malik Bawazier Atas Kasus Perzinaan
Malik Bawazier Dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Suami Cut Keke Diduga Tersangkut Kasus Perzinaan
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Prediksi Skor Persib Bandung vs Tampines Rovers di Piala Presiden 2026! Maung Bandung Bisa Sapu Bersih Laga
Prediksi Skor Persebaya Surabaya vs PSMS Medan di Piala Presiden 2026: Misi Green Force Raih 3 Poin Lagi!