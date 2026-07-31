Menurut Psikologi, Ingin Lebih Banyak Orang Senang Berada di Dekat Anda, Ucapkan Selamat Tinggal pada 8 Perilaku

JawaPos.com - Tak semua orang menyadari bahwa kehadiran mereka bisa membawa energi positif atau justru membuat orang lain ingin segera menghindar.

Dalam hubungan sosial, bukan sekadar soal penampilan atau kepintaran berbicara, tetapi lebih pada sikap dan perilaku sehari-hari yang menentukan apakah orang senang berada di dekat Anda atau tidak.

Menurut psikologi sosial, seseorang yang disenangi umumnya memancarkan rasa nyaman, aman, dan positif bagi orang di sekitarnya.

Sebaliknya, ada sejumlah kebiasaan dan sikap yang jika tidak disadari bisa menjauhkan orang dari kita, meski tanpa niat buruk.

Dilansir dari Geediting, jika Anda ingin lebih banyak orang merasa senang, nyaman, dan betah saat bersama Anda, maka inilah saatnya untuk mengucapkan selamat tinggal pada 8 perilaku berikut:

1. Terlalu Sering Mengeluh

Keluhan yang terus-menerus bisa menguras energi emosional orang di sekitar Anda.

Meskipun wajar sesekali mengeluh, jika itu menjadi kebiasaan, orang akan merasa terbebani oleh energi negatif yang Anda pancarkan.

Menurut penelitian psikologi dari Stanford University, mendengar keluhan secara berulang dapat merusak bagian otak yang bertanggung jawab terhadap pemecahan masalah dan empati.