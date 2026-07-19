8 Alasan Mengapa Olahraga Bersama Orang Lain Terasa Sangat Menyenangkan daripada Saat Sendirian Menurut Psikologi

seseorang yang berolahraga bersama kelompok / foto: Magnific/magnific

JawaPos.com - Banyak orang memiliki niat untuk rutin berolahraga, tetapi sering kali semangat itu cepat menghilang ketika harus melakukannya sendirian.

Sebaliknya, ketika berolahraga bersama teman, pasangan, keluarga, atau komunitas, aktivitas yang sama justru terasa lebih menyenangkan, ringan, bahkan membuat waktu berlalu tanpa terasa.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (19/7), fenomena ini bukan sekadar perasaan. Dalam dunia psikologi, terdapat berbagai penelitian yang menunjukkan bahwa kehadiran orang lain mampu memengaruhi motivasi, suasana hati, hingga daya tahan seseorang selama berolahraga.

Interaksi sosial ternyata memberikan efek positif yang membuat aktivitas fisik menjadi pengalaman yang jauh lebih memuaskan.



Lalu, apa saja alasan psikologis di balik hal tersebut? Berikut penjelasannya.



1. Kehadiran Orang Lain Meningkatkan Motivasi



Salah satu alasan terbesar mengapa olahraga bersama terasa lebih menyenangkan adalah meningkatnya motivasi.



Dalam psikologi sosial terdapat konsep social facilitation, yaitu kecenderungan seseorang untuk menunjukkan performa yang lebih baik ketika ada orang lain di sekitarnya. Kehadiran teman membuat kita lebih terdorong untuk tetap bergerak, menyelesaikan latihan, dan tidak mudah menyerah.



Misalnya, ketika jogging sendirian, Anda mungkin berhenti setelah 20 menit karena merasa lelah. Namun ketika bersama teman yang masih terus berlari, Anda cenderung bertahan lebih lama.



Motivasi ini muncul bukan karena terpaksa, melainkan karena secara alami manusia dipengaruhi oleh lingkungan sosialnya.



2. Olahraga Menjadi Sarana Bersosialisasi



Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial. Kita membutuhkan interaksi dengan orang lain agar merasa terhubung dan diterima.



Saat berolahraga bersama, aktivitas fisik berubah menjadi momen untuk mengobrol, bercanda, bertukar cerita, hingga saling memberi semangat. Hal ini membuat olahraga tidak lagi terasa seperti kewajiban, melainkan menjadi aktivitas sosial yang dinantikan.



Hubungan sosial yang positif juga dapat meningkatkan kesejahteraan psikologis dan mengurangi rasa kesepian.



3. Hormon Bahagia Lebih Banyak Dilepaskan



Olahraga sendiri sudah terbukti meningkatkan produksi endorfin, yaitu hormon yang membantu memperbaiki suasana hati.



Namun ketika olahraga dilakukan bersama orang lain, tubuh juga cenderung melepaskan hormon lain seperti oksitosin yang berkaitan dengan rasa percaya, kedekatan emosional, dan ikatan sosial.



Kombinasi endorfin dan oksitosin membuat seseorang merasa lebih bahagia, rileks, dan menikmati aktivitas yang dilakukan bersama.



Inilah sebabnya mengapa selesai bermain futsal, badminton, atau bersepeda bersama teman sering kali meninggalkan perasaan puas yang sulit dijelaskan.



4. Adanya Dukungan Emosional



Saat berolahraga sendirian, rasa malas atau lelah sering kali membuat seseorang berhenti di tengah jalan.



Sebaliknya, ketika bersama orang lain, ada dukungan emosional yang membantu kita tetap bertahan.



Kalimat sederhana seperti:



"Ayo sedikit lagi."

"Kamu pasti bisa."

"Hebat, hari ini lebih kuat dari kemarin."



ternyata memiliki dampak psikologis yang besar.



Dukungan seperti ini meningkatkan rasa percaya diri sekaligus membuat seseorang merasa usahanya dihargai.



5. Rasa Tanggung Jawab Membuat Lebih Konsisten



Psikologi mengenal konsep accountability, yaitu kecenderungan seseorang untuk lebih bertanggung jawab ketika memiliki komitmen dengan orang lain.



Misalnya, jika sudah berjanji bertemu teman di gym pukul 6 pagi, kemungkinan besar Anda akan tetap datang meskipun sedang malas.



Sebaliknya, jika berolahraga sendirian, lebih mudah mencari alasan untuk menunda atau bahkan membatalkannya.



Karena itu, memiliki partner olahraga sering kali membantu membangun kebiasaan yang lebih konsisten.



6. Kompetisi Sehat Membuat Lebih Bersemangat



Sedikit persaingan ternyata bisa memberikan dampak positif.



Melihat teman mampu berlari lebih cepat, mengangkat beban lebih berat, atau menyelesaikan latihan lebih lama dapat memunculkan motivasi untuk ikut berkembang.



Kompetisi seperti ini disebut sebagai kompetisi sehat, yaitu persaingan yang bertujuan saling mendorong menjadi lebih baik, bukan menjatuhkan.



Dalam psikologi motivasi, kondisi tersebut mampu meningkatkan usaha, fokus, dan rasa percaya diri selama aktivitas berlangsung.



7. Perhatian Teralihkan dari Rasa Lelah



Saat berolahraga sendirian, perhatian sering kali hanya tertuju pada rasa capek, napas yang mulai berat, atau otot yang terasa pegal.



Sebaliknya, ketika bersama teman, fokus pikiran terbagi.



Obrolan ringan, candaan, atau diskusi selama berjalan maupun bersepeda membuat otak tidak terlalu memusatkan perhatian pada rasa lelah.



Fenomena ini dikenal sebagai distraksi positif, yaitu pengalihan perhatian yang membuat aktivitas terasa lebih ringan dan menyenangkan.



Tidak heran jika seseorang merasa mampu berjalan lima kilometer bersama teman, tetapi merasa dua kilometer saja sudah melelahkan ketika sendirian.



8. Tercipta Kenangan Positif yang Membuat Ingin Mengulanginya



Otak manusia sangat menyukai pengalaman yang memberikan emosi positif.



Ketika olahraga dipenuhi tawa, foto bersama, cerita lucu, atau pencapaian yang dirayakan bersama, otak akan menyimpan pengalaman tersebut sebagai kenangan menyenangkan.



Akibatnya, muncul keinginan untuk mengulang aktivitas yang sama di lain waktu.



Sebaliknya, jika olahraga selalu dilakukan sendirian dengan suasana monoton, motivasi untuk kembali berolahraga bisa menurun karena tidak ada pengalaman emosional yang kuat.



Inilah alasan mengapa komunitas lari, klub sepeda, hingga kelas kebugaran kelompok sering kali memiliki anggota yang loyal selama bertahun-tahun.



Apakah Olahraga Sendirian Tidak Baik?



Tentu saja tidak.



Olahraga sendirian tetap memiliki banyak manfaat, terutama bagi orang yang membutuhkan waktu untuk refleksi, mengurangi stres, atau menikmati ketenangan.



Beberapa orang bahkan merasa lebih fokus ketika berolahraga sendiri karena dapat mengatur ritme sesuai kemampuan tanpa tekanan sosial.



Pilihan terbaik sebenarnya bergantung pada kepribadian masing-masing. Namun, bagi banyak orang, sesekali berolahraga bersama teman atau bergabung dengan komunitas dapat membantu menjaga motivasi agar tetap konsisten.



Kesimpulan



Menurut psikologi, olahraga bersama orang lain terasa lebih menyenangkan karena memenuhi kebutuhan dasar manusia akan hubungan sosial sekaligus meningkatkan motivasi dan emosi positif. Kehadiran teman membuat latihan terasa lebih ringan, memberikan dukungan emosional, menciptakan rasa tanggung jawab, menghadirkan kompetisi yang sehat, mengalihkan perhatian dari rasa lelah, serta membangun kenangan positif yang membuat seseorang ingin terus berolahraga.





Pada akhirnya, manfaat terbesar bukan hanya tubuh yang menjadi lebih sehat, tetapi juga kesehatan mental yang ikut meningkat berkat interaksi sosial yang hangat. Jika selama ini Anda sering kehilangan semangat berolahraga sendirian, cobalah mengajak teman, pasangan, atau bergabung dengan komunitas olahraga. Siapa tahu, kebiasaan sehat yang selama ini sulit dipertahankan justru menjadi lebih mudah dan menyenangkan ketika dilakukan bersama.***