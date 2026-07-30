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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 30 Juli 2026 | 21.42 WIB

4 Hal yang Diperhatikan Pria Saat Benar-Benar Tertarik pada Perempuan Menurut Psikologi

Hal yang diperhatikan pria saat benar-benar tertarik pada perempuan menurut psikologi./Magnific/ gpointstudio - Image

Hal yang diperhatikan pria saat benar-benar tertarik pada perempuan menurut psikologi./Magnific/ gpointstudio

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa penampilan bukan satu-satunya hal yang diperhatikan pria ketika bertemu seorang perempuan.

Pria cenderung berpikir dan menganalisis banyak hal ketika baru mengenal seorang perempuan untuk pertama kalinya.

Ketika benar-benar tertarik, mereka biasanya memperhatikan sejumlah hal kecil yang jarang disadari oleh kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Kamis (30/7), berikut empat hal yang biasa diperhatikan pria ketika benar-benar tertarik pada seorang perempuan sejak awal perkenalan.

1. Apakah dirinya merawat diri dengan baik

Banyak hal yang dianggap dangkal sebenarnya merupakan tanda dari kehidupan yang seimbang dan tertata.

Pria biasanya mempertanyakan apakah seorang perempuan cukup sadar terhadap kondisi emosional dan fisiknya sendiri.

Mereka juga memperhatikan apakah perempuan tersebut benar-benar meluangkan waktu untuk merawat dirinya secara konsisten.

Kesibukan yang berlebihan turut menjadi pertimbangan tersendiri dalam penilaian awal seorang pria.

Cara seorang perempuan mendengarkan dan merespons percakapan juga menjadi bagian dari penilaian tersebut.

Editor: Hanny Suwindari
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