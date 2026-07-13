Akhirnya Muncul ke Publik, Mahasiswa Pelaku Pelecehan Seksual USU Minta Maaf

JawaPos.com - Mahasiswa Universitas Sumatera Utara (USU) berinisial CHS atau Christopher Sitanggang yang menjadi pelaku kasus pelecehan seksual dengan puluhan korban akhirnya muncul ke publik. Ia menyampaikan permintaan maaf melalui akun Instagramnya @criistoophers_. Dalam pernyataannya, ia mengaku menyesali perbuatannya serta meminta maaf kepada seluruh pihak yang merasa disakiti.

"Saya, Christopher Sitanggang, dengan segala kerendahan hati saya, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan sedalam-dalamnya bagi orang yang saya sakiti, baik melalui perkataan saya dan perbuatan saya selama ini," ujar Christopher dalam video yang diunggahnya, dikutip Senin (13/7).

Ia juga mengaku menyesali kegaduhan yang muncul di media sosial akibat perilakunya terhadap banyak korban.

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"Saya memohon maaf atas kekhilafan saya yang membuat kegaduhan yang terjadi di sosial media. Saya sangat-sangat menyesali dan sungguh-sungguh menyesali akan apa yang sudah saya lakukan," katanya.

Christopher turut meminta kemurahan hati dari seluruh pihak yang merasa dirugikan maupun direndahkan oleh sikapnya. Ia mengaku menjadikan kasus tersebut sebagai pelajaran untuk memperbaiki diri.

"Saya juga berterima kasih buat semua pihak yang telah memberikan teguran kepada saya. Untuk kali ini saya akan berjanji menjadikan hal ini pelajaran yang berharga bagi saya untuk menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya," ucapnya.

Christopher juga mengungkapkan bahwa dirinya kini telah menjalani konseling sebagai bagian dari upaya memperbaiki perilaku agar tidak mengulangi perbuatan serupa.

"Saat ini saya sudah mengikuti konseling yang bertujuan untuk memperbaiki kepribadian saya ke depannya agar saya tidak mengulangi kejadian yang sama seperti ini," katanya.

Sebelumnya, dugaan pelecehan seksual yang menyeret mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) USU berinisial CHS viral di media sosial. Kasus tersebut mencuat setelah sejumlah tangkapan layar percakapan yang diduga berisi tindakan pelecehan diunggah melalui akun Instagram @chardtogi_ dan @manusiagoblokusu.