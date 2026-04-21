Sering Tak Disadari! 4 Tanda Depresi yang Tidak Terlihat, Namun Diam-Diam Menggerogoti Diri dan Membuat Seseorang Kehilangan Arah Hidup

Sering Tak Disadari: 4 Tanda Depresi yang Tidak Terlihat Seperti Depresi, Namun Diam-Diam Menggerogoti Diri dan Membuat Seseorang Kehilangan Arah Hidup Tanpa Mereka Sadari (canva)
JawaPos.com -Depresi sering dibayangkan sebagai kondisi yang jelas terlihat—menangis, menarik diri, atau kehilangan energi.
Namun kenyataannya, tidak semua depresi muncul dalam bentuk yang mudah dikenali. Banyak orang justru mengalaminya secara diam-diam, tersembunyi di balik kebiasaan sehari-hari yang tampak “normal”.
Dalam tulisannya di YourTango, Ani Anderson membagikan pengalaman pribadi sekaligus refleksi mendalam tentang tanda-tanda depresi yang sering terlewatkan.
Ia menyadari bahwa sebelum mencapai titik terendah, ada sinyal-sinyal halus yang sebenarnya sudah muncul jauh lebih awal—namun sering diabaikan.
Berikut empat tanda depresi tak terduga yang sering tidak terasa seperti depresi:
1. Anda Mulai Kehilangan Pendapat dan Lebih Sering Diam
Sekilas, tidak memiliki pendapat mungkin terlihat sebagai sikap santai atau fleksibel. Namun jika hal ini terjadi terus-menerus, bisa jadi itu adalah bentuk penekanan diri.
Banyak orang memilih diam karena takut ditolak atau tidak disukai. Akibatnya, mereka mulai menyembunyikan pikiran dan perasaan mereka sendiri. Dalam jangka panjang, kebiasaan ini membuat seseorang semakin jauh dari jati dirinya, bahkan kesulitan memahami apa yang sebenarnya ia rasakan.
Penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan “membungkam diri” berkaitan erat dengan depresi, karena semakin seseorang menahan ekspresi dirinya, semakin besar konflik batin yang terbentuk.
2. Anda Berhenti Peduli pada Hal yang Dulu Penting
Kalimat seperti “terserah” atau “aku tidak peduli” mungkin terdengar biasa. Namun ketika itu menjadi kebiasaan, bisa jadi ada sesuatu yang lebih dalam sedang terjadi.
Sering kali, ini bukan berarti seseorang benar-benar tidak peduli, melainkan mereka sedang menekan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Demi menghindari konflik atau penolakan, mereka memilih untuk tidak mengakui keinginan sendiri.
Resmi! Daftar Line Up Skuad Clash of Legends 2026 Barcelona Legends vs DRX World Legends di GBK
Harga LPG Non Subsidi Naik per 18 April 2026, Cek Daftar Harga Terbarunya!
Heboh Isu Perselingkuhan Istri Ahmad Sahroni dengan Seorang Duda Drummer Band Tahun 90-an, Netizen: Ketahuan Mulu Mesra-mesraan di Publik
Dugaan Penipuan Lowongan Kerja Libatkan Eks Camat Pakal, DPRD Surabaya Desak Pengawasan ASN Diperketat
Kecewa Berat! Francisco Rivera Ungkap Kondisi Ruang Ganti Persebaya Surabaya Usai Kalah dari Madura United
20 Tempat Makan Paling Recommended di Semarang, Banyak Pilihan Menu Kuliner yang Memanjakan Lidah
Deretan 11 Kuliner Pempek Terenak di Bandung yang Wajib Masuk Daftar Kunjungan
Kick-off Sempat Dimajukan! Ini Jadwal Resmi Persib Bandung vs Arema FC di GBLA
Tak Ada Timnas Indonesia U-17! Klasemen Runner-up Terbaik Piala AFF U-17 2026 Usai Thailand Dikalahkan Laos
15 Kuliner Bakso di Solo yang Selalu Jadi Incaran, dari yang Paling Legend hingga yang Kekinian