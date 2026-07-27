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Dhiaz Asihing Pamartany
Senin, 27 Juli 2026 | 21.35 WIB

Ramalan Zodiak Scorpio Mingguan 27 Juli-2 Agustus 2026: Tetap Tenang Hadapi Tantangan, Hindari Keputusan Tergesa-gesa

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Scorpio (Freepik)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Scorpio untuk periode 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 menunjukkan bahwa pekan ini mungkin belum menghadirkan hasil yang sepenuhnya sesuai harapan.

Beberapa rencana bisa berjalan lebih lambat atau menemui kendala yang tidak terduga. Meski demikian, kondisi tersebut bukan alasan untuk menyerah.

Dengan sikap yang tenang, seimbang, dan penuh pertimbangan, Scorpio tetap memiliki peluang untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul.

Minggu ini juga menjadi pengingat agar Scorpio tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.

Menghadapi setiap situasi dengan kepala dingin akan membantu Anda menemukan solusi yang lebih tepat.

Selain itu, jangan ragu meminta masukan dari orang yang dipercaya karena sudut pandang baru dapat membantu menyelesaikan persoalan dengan lebih efektif.

Berikut ramalan lengkap zodiak Scorpio pada 27 Juli hingga 2 Agustus 2026 yang dilansir dari Astroved.

1. Karier

Di bidang karier, Scorpio dituntut untuk lebih teliti dalam menjalankan setiap tugas.

Editor: Candra Mega Sari
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