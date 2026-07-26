Jika Anda Melihat 7 Tanda Ini Ada di Diri Anda, Anda Mungkin Lebih Baik untuk Melajang Menurut Psikologi

seseorang yang lebih baik melajang / foto: Magnific/dusanpetkovic

JawaPos.com - Di banyak budaya, menikah sering dianggap sebagai tujuan hidup yang harus dicapai. Seseorang yang masih melajang di usia tertentu kerap mendapatkan pertanyaan seperti, "Kapan menikah?" atau "Belum menemukan pasangan?"

Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa kebahagiaan seseorang tidak hanya bergantung pada status hubungan. Ada orang yang berkembang pesat ketika berada dalam hubungan romantis, tetapi ada juga yang justru merasa lebih sehat, produktif, dan bahagia ketika menjalani kehidupan sebagai lajang.



Menjadi lajang bukan berarti kesepian atau gagal membangun hubungan. Sebaliknya, bagi sebagian orang, hidup sendiri adalah pilihan yang paling sesuai dengan kepribadian, nilai hidup, dan kebutuhan psikologis mereka.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (26/7), jika Anda menemukan beberapa tanda berikut pada diri sendiri, mungkin melajang adalah pilihan yang lebih tepat—setidaknya untuk saat ini.



1. Anda Sangat Menikmati Waktu Sendiri



Setiap orang membutuhkan waktu untuk menyendiri. Namun, ada individu yang benar-benar mendapatkan energi, inspirasi, dan ketenangan saat tidak harus berbagi ruang dengan orang lain.



Dalam psikologi, kemampuan menikmati kesendirian disebut sebagai solitude preference. Ini berbeda dengan kesepian. Kesendirian dipilih secara sadar, sedangkan kesepian adalah kondisi ketika seseorang merasa kehilangan hubungan sosial yang bermakna.



Jika akhir pekan sendirian membuat Anda merasa damai dibanding harus terus-menerus bersama pasangan, itu bukan sesuatu yang salah.



Bahkan, banyak penelitian menunjukkan bahwa orang yang nyaman dengan kesendirian sering kali memiliki kreativitas, kemampuan refleksi diri, dan kestabilan emosi yang lebih baik.



2. Kebebasan Adalah Prioritas Terbesar Anda



Hubungan romantis selalu membutuhkan kompromi.



Mulai dari menentukan jadwal, lokasi tinggal, keputusan finansial, hingga rencana masa depan, semuanya melibatkan dua orang.



Bila Anda merasa kebebasan adalah nilai hidup yang tidak bisa ditawar, hubungan serius mungkin terasa membatasi.



Anda lebih suka mengambil keputusan tanpa harus meminta persetujuan siapa pun.



Bukan karena egois, tetapi karena Anda merasa lebih bahagia ketika memiliki kendali penuh atas hidup sendiri.



Psikolog menjelaskan bahwa individu dengan kebutuhan otonomi yang sangat tinggi terkadang mengalami kepuasan hidup lebih besar ketika tidak berada dalam hubungan yang menuntut banyak penyesuaian.



3. Anda Sering Merasa Tertekan Saat Berkomitmen



Komitmen bukan sekadar status hubungan.



Komitmen berarti kesiapan untuk hadir secara emosional, menyelesaikan konflik bersama, dan mempertimbangkan kebutuhan pasangan.



Jika setiap kali hubungan mulai menjadi serius Anda justru merasa terjebak, kehilangan kebebasan, atau ingin menghindar, ini bisa menjadi tanda bahwa Anda belum nyaman dengan hubungan jangka panjang.



Psikologi mengenal pola ini sebagai salah satu karakteristik gaya keterikatan menghindar (avoidant attachment), meskipun tidak semua orang yang mengalami hal tersebut memiliki gangguan psikologis.



Dalam beberapa kasus, melajang sementara dapat menjadi kesempatan untuk memahami diri sendiri sebelum membangun hubungan yang sehat.



4. Anda Merasa Hidup Sudah Penuh Tanpa Pasangan



Sebagian orang menganggap pasangan sebagai pelengkap hidup.



Namun bagi Anda, hidup sudah terasa lengkap.



Anda memiliki pekerjaan yang memuaskan, sahabat yang suportif, keluarga yang dekat, hobi yang menyenangkan, dan tujuan hidup yang jelas.



Akibatnya, kehadiran pasangan bukan menjadi kebutuhan utama.



Psikologi positif menjelaskan bahwa kesejahteraan psikologis dibangun dari banyak aspek, seperti hubungan sosial, makna hidup, pencapaian, dan kesehatan mental—bukan hanya hubungan romantis.



Jika semua aspek tersebut sudah terpenuhi, keinginan untuk memiliki pasangan bisa menjadi jauh lebih kecil.



5. Anda Tidak Mau Menjalin Hubungan Hanya Karena Tekanan Sosial



Banyak orang menikah karena takut dianggap terlambat.



Sebagian lagi menjalin hubungan hanya agar tidak merasa berbeda dari teman-temannya.



Jika Anda justru menolak tekanan tersebut dan memilih mengikuti apa yang benar-benar Anda inginkan, ini menunjukkan tingkat kesadaran diri yang tinggi.



Psikolog menyebutnya sebagai self-determination, yaitu kemampuan membuat keputusan berdasarkan nilai pribadi, bukan tekanan lingkungan.



Anda percaya bahwa hidup harus dijalani sesuai pilihan sendiri, bukan demi memenuhi ekspektasi orang lain.



6. Hubungan Romantis Justru Membuat Anda Kehilangan Jati Diri



Beberapa orang merasa berkembang ketika memiliki pasangan.



Namun ada juga yang justru kehilangan identitas.



Mereka berhenti mengejar mimpi, mengorbankan banyak hal, atau terus-menerus mengutamakan kebutuhan pasangan hingga melupakan dirinya sendiri.



Jika pengalaman seperti ini terus berulang dalam setiap hubungan, mungkin Anda memang lebih sehat secara psikologis ketika tidak sedang menjalin hubungan.



Melajang memberi ruang untuk mengenal diri, membangun kepercayaan diri, dan memperkuat identitas pribadi.



Hubungan yang sehat seharusnya membantu seseorang berkembang, bukan membuatnya kehilangan arah.



7. Anda Bahagia Menjadi Lajang, Bukan Sekadar Bertahan



Inilah tanda yang paling penting.



Apakah Anda benar-benar menikmati kehidupan lajang?



Jika jawabannya ya, tidak ada alasan psikologis yang mengharuskan Anda mencari pasangan.



Bahagia adalah indikator utama kesehatan psikologis.



Selama kebutuhan emosional, sosial, dan mental Anda terpenuhi, status lajang bukanlah masalah.



Penelitian dalam psikologi menunjukkan bahwa banyak individu lajang memiliki tingkat kepuasan hidup yang tinggi karena mereka mampu membangun hubungan yang berkualitas dengan keluarga, teman, dan komunitas tanpa harus bergantung pada hubungan romantis.



Melajang Bukan Berarti Menutup Diri



Perlu diingat, memiliki tanda-tanda di atas bukan berarti Anda tidak akan pernah menikah.



Kepribadian dapat berubah seiring bertambahnya usia, pengalaman hidup, maupun perubahan prioritas.



Melajang juga bukan berarti anti terhadap cinta.



Sebaliknya, ini bisa menjadi keputusan yang matang karena Anda memahami apa yang benar-benar membuat hidup terasa bermakna.



Yang terpenting adalah menjalani hidup sesuai kebutuhan psikologis Anda, bukan sekadar mengikuti standar masyarakat.



Kesimpulan



Tidak semua orang diciptakan untuk menjalani hidup dengan cara yang sama. Ada yang menemukan kebahagiaan dalam pernikahan, ada pula yang berkembang luar biasa ketika menjalani hidup sebagai lajang.



Jika Anda menikmati kesendirian, menghargai kebebasan, merasa hidup sudah utuh tanpa pasangan, tidak mudah berkomitmen, menolak tekanan sosial, sering kehilangan jati diri saat berpacaran, dan benar-benar bahagia sebagai lajang, psikologi menunjukkan bahwa melajang bisa menjadi pilihan yang sehat dan tepat.



