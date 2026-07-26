7 Alasan Tak Terduga Mengapa Filsafat Begitu Penting bagi Psikologi, Apa Sajakah Itu?

seseorang yang merenungkan hidupnya / foto: Magnific/benzoix

JawaPos.com - Ketika mendengar kata psikologi, kebanyakan orang langsung membayangkan terapi, tes kepribadian, atau penelitian tentang perilaku manusia. Sebaliknya, filsafat sering dianggap sebagai bidang yang hanya berisi pemikiran abstrak, diskusi tanpa akhir, dan pertanyaan-pertanyaan yang sulit dijawab. Padahal, kedua disiplin ilmu ini memiliki hubungan yang sangat erat. Bahkan, psikologi modern tidak akan berkembang seperti sekarang tanpa fondasi yang dibangun oleh filsafat.

Sebelum psikologi menjadi ilmu yang berdiri sendiri pada akhir abad ke-19, pertanyaan mengenai pikiran, emosi, kesadaran, moralitas, hingga hakikat manusia merupakan bagian dari kajian filsafat. Tokoh-tokoh seperti Socrates, Plato, Aristoteles, René Descartes, John Locke, David Hume, dan Immanuel Kant telah membahas berbagai persoalan yang kemudian menjadi objek penelitian psikologi.



Hubungan tersebut masih terus berlanjut hingga sekarang. Banyak teori psikologi, metode penelitian, bahkan praktik konseling dipengaruhi oleh pemikiran filosofis.



Dilansir dari Psychology Today pada Minggu (26/7), terdapat tujuh alasan yang mungkin tidak banyak disadari mengapa filsafat memiliki peran yang sangat penting bagi psikologi.



1. Filsafat Membantu Psikologi Memahami Hakikat Manusia



Tujuan utama psikologi adalah memahami manusia. Namun, sebelum menjawab bagaimana manusia berpikir atau bertindak, ada pertanyaan yang lebih mendasar: Apa sebenarnya manusia itu?



Pertanyaan ini merupakan ranah filsafat. Berbagai aliran filsafat menawarkan pandangan yang berbeda mengenai manusia.



Aristoteles memandang manusia sebagai makhluk rasional.

Eksistensialisme melihat manusia sebagai makhluk yang bebas menentukan makna hidupnya.

Humanisme menekankan bahwa manusia memiliki potensi untuk berkembang secara positif.



Pandangan-pandangan tersebut memengaruhi lahirnya berbagai pendekatan psikologi modern. Misalnya, psikologi humanistik yang dikembangkan Abraham Maslow dan Carl Rogers sangat dipengaruhi oleh gagasan filsafat humanisme mengenai martabat dan potensi manusia.



Dengan kata lain, filsafat membantu psikologi memahami siapa manusia sebelum menjelaskan bagaimana manusia berperilaku.



2. Filsafat Mengajarkan Cara Berpikir Kritis



Psikologi merupakan ilmu yang berbasis penelitian. Namun, penelitian yang baik memerlukan kemampuan berpikir kritis agar kesimpulan yang dihasilkan benar-benar dapat dipercaya.



Filsafat, terutama cabang logika, melatih seseorang untuk:



mengenali kesalahan berpikir,

membedakan fakta dan opini,

mengevaluasi argumen,

menyusun penalaran yang sistematis.



Kemampuan tersebut sangat dibutuhkan dalam psikologi. Seorang psikolog tidak boleh langsung menyimpulkan bahwa suatu perilaku disebabkan oleh satu faktor saja. Ia harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan dan menguji bukti yang tersedia.



Tanpa kemampuan berpikir kritis yang diwariskan oleh tradisi filsafat, psikologi berisiko menghasilkan kesimpulan yang bias atau keliru.



3. Banyak Teori Psikologi Berakar dari Pemikiran Filosofis



Alasan berikutnya mungkin cukup mengejutkan. Banyak teori psikologi sebenarnya berasal dari pertanyaan-pertanyaan yang pertama kali diajukan oleh para filsuf.



Contohnya:



Descartes mengajukan pertanyaan mengenai hubungan antara pikiran dan tubuh.

Locke membahas bagaimana pengalaman membentuk pengetahuan manusia.

Hume mempertanyakan bagaimana emosi memengaruhi keputusan.



Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian berkembang menjadi bidang-bidang psikologi seperti:



psikologi kognitif,

psikologi perkembangan,

psikologi sosial,

psikologi kepribadian.



Bahkan hingga saat ini, banyak penelitian psikologi modern masih membahas persoalan yang telah diperdebatkan oleh filsuf ratusan tahun lalu.



4. Filsafat Menjadi Dasar Etika dalam Praktik Psikologi



Psikologi bukan hanya soal memahami perilaku manusia, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral terhadap individu yang diteliti atau dibantu.



Misalnya:



Apakah seorang psikolog boleh membuka rahasia klien?

Kapan informasi klien boleh dibagikan?

Bagaimana memastikan penelitian tidak merugikan partisipan?

Apakah terapi tertentu menghormati hak individu?



Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut berasal dari filsafat etika.



Konsep seperti:



menghormati otonomi individu,

berbuat baik,

menghindari tindakan yang merugikan,

keadilan,



menjadi dasar dalam kode etik profesi psikologi di berbagai negara.



Tanpa landasan etika dari filsafat, praktik psikologi dapat kehilangan arah dan bahkan membahayakan masyarakat.



5. Filsafat Membantu Menjelaskan Kesadaran yang Masih Menjadi Misteri



Kesadaran merupakan salah satu topik paling menarik sekaligus paling sulit dipahami dalam psikologi.



Ilmu saraf dapat menjelaskan aktivitas otak. Psikologi dapat mengukur perilaku. Namun, pertanyaan seperti:



Mengapa manusia memiliki pengalaman subjektif?

Apa yang membuat seseorang merasa "aku"?

Apakah pikiran hanya hasil kerja otak?



masih belum memiliki jawaban pasti.



Di sinilah filsafat memainkan peran penting.



Cabang filsafat pikiran terus mengembangkan berbagai teori mengenai hubungan antara otak, pikiran, dan kesadaran. Diskusi tersebut membantu psikologi merumuskan hipotesis baru yang kemudian dapat diuji secara ilmiah.



Dengan demikian, filsafat menjadi mitra penting dalam memahami salah satu fenomena paling kompleks dalam diri manusia.



6. Filsafat Membuat Psikologi Tidak Sekadar Mengumpulkan Data



Data memang sangat penting dalam psikologi. Namun, data tanpa interpretasi hanya berupa angka.



Misalnya, penelitian menunjukkan bahwa seseorang mengalami tingkat kecemasan tinggi.



Pertanyaannya adalah:



Apa arti kecemasan itu?

Mengapa kecemasan muncul?

Apakah semua bentuk kecemasan bersifat negatif?

Bagaimana hubungan kecemasan dengan tujuan hidup seseorang?



Pertanyaan semacam ini membutuhkan refleksi filosofis.



Filsafat membantu psikologi memberikan makna terhadap hasil penelitian sehingga ilmu ini tidak hanya menjelaskan "apa yang terjadi", tetapi juga berusaha memahami "mengapa hal itu penting."



Hal inilah yang membuat psikologi mampu berkembang menjadi ilmu yang lebih komprehensif.



7. Filsafat Membantu Psikologi Menghadapi Tantangan Masa Depan



Perkembangan teknologi menghadirkan berbagai persoalan baru.



Contohnya:



kecerdasan buatan (AI),

hubungan manusia dengan robot,

identitas digital,

realitas virtual,

manipulasi perilaku melalui media sosial,

privasi data psikologis.



Masalah-masalah tersebut tidak dapat dijawab hanya dengan eksperimen laboratorium.



Psikologi memerlukan filsafat untuk mempertimbangkan:



dampak moral teknologi,

makna identitas manusia,

batas-batas penggunaan kecerdasan buatan,

tanggung jawab terhadap kesehatan mental masyarakat.



Dengan kata lain, filsafat membantu psikologi tetap relevan menghadapi perubahan zaman yang sangat cepat.



Hubungan yang Tidak Bisa Dipisahkan



Walaupun psikologi kini dikenal sebagai ilmu empiris yang menggunakan metode ilmiah, akar filosofisnya tetap sangat kuat. Filsafat menyediakan pertanyaan-pertanyaan mendasar, sementara psikologi berusaha mencari jawabannya melalui penelitian.



Hubungan ini dapat diibaratkan seperti peta dan perjalanan. Filsafat membantu menentukan arah pertanyaan yang penting untuk dijelajahi, sedangkan psikologi melakukan perjalanan melalui observasi, eksperimen, dan analisis data.



Kolaborasi keduanya menghasilkan pemahaman yang lebih utuh mengenai manusia, mulai dari cara berpikir, merasakan, mengambil keputusan, hingga menemukan makna hidup.



Penutup



Menganggap filsafat sebagai ilmu yang tidak memiliki manfaat praktis adalah kesalahpahaman yang cukup umum. Faktanya, filsafat telah menjadi fondasi penting bagi perkembangan psikologi sejak awal kemunculannya hingga era modern.



Melalui pemikiran kritis, landasan etika, pemahaman tentang hakikat manusia, serta refleksi terhadap persoalan-persoalan baru di era teknologi, filsafat terus memberikan kontribusi yang tidak tergantikan bagi psikologi. Oleh karena itu, mempelajari filsafat bukan berarti menjauh dari dunia nyata, melainkan memperdalam kemampuan untuk memahami manusia secara lebih menyeluruh.



