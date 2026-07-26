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Shania Vivi Armylia Putri
Minggu, 26 Juli 2026 | 11.20 WIB

Intip, 4 Zodiak yang Hobi Ghosting, Malas Mempertahankan Hubungan Asmara dengan Orang Lama

Ilustrasi bermain HP/Magnific - Image

Ilustrasi bermain HP/Magnific

JawaPos.com - Tidak semua zodiak akan secara terang-terangan mengatakan bahwa mereka tidak lagi tertarik pada anda.

Sebagian dari mereka memilih untuk ghosting dan menghilang begitu saja tanpa penjelasan. Seringkali sikap itu yang membuat anda bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi.

Mengutip informasi dari laman /collective.world berikut empat zodiak yang paling mungkin melakukan ghosting saat mereka sudah kehilangan ketertarikan pada anda.  

Cancer tidak ingin dimarahi atau bahkan membuat orang lain merasa kesal. Jika cancer sudah tidak tertarik lagi, mereka tidak mau menyampaikan kabar bahwa mereka sudah bosan.

Mereka lebih memilih untuk menghilang dari hidup anda tanpa sepatah kata apapun. Bukan karena menyakiti, tetapi karena mereka ingin menghindari rasa tidak nyaman saat melihat perasaan anda terluka.

Saat gemini merasa tidak ada kecocokan, mereka akan langsung melanjutkan hidup. Mereka akan mencari seseorang yang lebih mampu membuat mereka bahagia, sementara anda perlahan akan ditinggalkan di masa lalu.

Gemini sering meremehkan arti keberadaan mereka bagi orang lain. Gemini juga berharap anda akan memahami sendiri apa yang telah terjadi.

Hari ini mungkin aries mungkin begitu terobsesi dengan anda, tetapi keesokan harinya mereka sudah sibuk mengejar petualangan baru.

Meski biasanya dikenal blak-blakan dalam mengungkapkan perasaan, aries juga bisa bersikap egois dalam hubungan.

Bagi aries, menghapus kontak dan melanjutkan hidup terasa lebih mudah daripada menjelaskan semuanya pada anda.

Editor: Hanny Suwindari
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