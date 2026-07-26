6 Kebiasaan Sederhana Orang yang Hidupnya Benar-Benar Tertata Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang yang hidupnya tertata bukan berarti mengetahui rahasia besar yang tidak diketahui orang lain.

Mereka hanya konsisten menjalankan kebiasaan sederhana yang ternyata memberi dampak besar terhadap kesuksesan dan kebahagiaan hidup.

Kebiasaan tersebut tidak memerlukan perubahan besar dalam hidup, melainkan hanya konsistensi dalam menjalankannya setiap hari.

Dilansir dari laman YourTango pada Minggu (26/7), berikut enam kebiasaan sederhana yang biasa dilakukan orang dengan hidup yang benar-benar tertata dengan baik.

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1. Selalu membawa buku catatan ke mana pun pergi

Membawa buku catatan kecil membantu seseorang mencatat ide sekaligus menyalurkan kreativitas kapan pun dibutuhkan.

Kebiasaan mencoret-coret di buku catatan juga dianggap membantu meredakan stres dan menjaga fokus tetap terjaga.

Mencatat pikiran dan hal penting membantu otak lebih leluasa memikirkan ide baru tanpa terbebani ingatan sehari-hari.

Buku catatan memungkinkan pikiran digunakan untuk hal yang lebih penting dibanding sekadar menyimpan pengingat rutin.