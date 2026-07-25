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Mohammad Maulana Iqbal
Minggu, 26 Juli 2026 | 04.24 WIB

Tak Semua Luka Terlihat, Kenali 8 Tanda Penderitaan Emosional Menurut Psikologi

tanda seseorang mengalami banyak penderitaan dalam hidup kata Psikologi. (Freepik/ freepik) - Image

tanda seseorang mengalami banyak penderitaan dalam hidup kata Psikologi. (Freepik/ freepik)

JawaPos.com - Setiap orang menghadapi tantangan hidup dengan cara yang berbeda. Pengalaman yang penuh tekanan atau penderitaan dapat meninggalkan jejak, baik pada cara berpikir, perilaku, maupun respons emosional seseorang.

Dalam kajian psikologi, pengalaman hidup yang berat diyakini dapat memengaruhi cara seseorang berinteraksi dengan lingkungan, membangun hubungan, hingga menghadapi berbagai situasi di kemudian hari. Dampak tersebut tidak selalu terlihat secara langsung, tetapi dapat tercermin melalui kebiasaan dan sikap tertentu.

Berbagai tanda yang muncul bukan berarti dapat digunakan untuk menyimpulkan kondisi psikologis seseorang secara pasti. Respons terhadap penderitaan dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kepribadian, lingkungan, pengalaman hidup, serta dukungan sosial yang dimiliki.

Memahami tanda-tanda tersebut dapat membantu meningkatkan empati dan kesadaran bahwa setiap orang mungkin sedang membawa beban yang tidak tampak di permukaan.

Mengutip Geediting.com, berikut delapan tanda yang sering dikaitkan dengan seseorang yang pernah mengalami banyak penderitaan dalam hidup menurut perspektif psikologi.

1. Selalu mengaku "baik-baik saja"

Respons otomatis "baik-baik saja" sering kali menjadi topeng yang menutupi kekacauan emosional di dalam diri seseorang.

Ketika seseorang konsisten memberikan jawaban singkat ini pada setiap pertanyaan tentang kondisi mereka, ini bisa menandakan adanya upaya untuk menyembunyikan pergolakan batin yang sedang dialami.

Bahasa tubuh yang tidak selaras dengan kata-kata mereka menjadi petunjuk penting bahwa ada sesuatu yang tidak beres di balik fasad kepositifan tersebut.

Mengungkapkan kerentanan dan ketakutan terdalam membutuhkan tingkat kepercayaan yang tidak mudah diberikan kepada sembarang orang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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