Tak Banyak Dimiliki Orang, Ini 9 Karakter Istimewa Perempuan INFJ

JawaPos.com - Perempuan dengan kepribadian INFJ sering dikenal sebagai pribadi yang memiliki pemikiran mendalam, intuisi kuat, serta hati yang penuh kepedulian. Kehadiran mereka kerap meninggalkan kesan tersendiri karena mampu memahami orang lain dengan cara yang berbeda.

Dalam filosofi Buddha terdapat istilah prajna, yaitu kebijaksanaan batin yang tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam terhadap kehidupan. Sifat tersebut sering dikaitkan dengan perempuan INFJ yang dikenal memiliki cara pandang luas dan mampu melihat sesuatu di balik apa yang tampak.

Mereka bukan hanya sekadar mengamati dunia di sekitar, tetapi juga mencoba memahami makna dari berbagai pengalaman yang dilalui. Dengan rasa empati yang tinggi, perempuan INFJ sering terdorong untuk membawa perubahan positif, meskipun dilakukan secara tenang dan tanpa banyak perhatian.

Dalam klasifikasi kepribadian MBTI, INFJ termasuk salah satu tipe yang dianggap paling jarang ditemukan. Perpaduan antara intuisi, idealisme, kreativitas, dan kepedulian membuat mereka memiliki karakter yang unik.