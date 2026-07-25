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Leni Setya Wati
Sabtu, 25 Juli 2026 | 21.36 WIB

Tak Banyak Dimiliki Orang, Ini 9 Karakter Istimewa Perempuan INFJ

Ilustrasi perempuan INFJ (freepik/halayalex) - Image

Ilustrasi perempuan INFJ (freepik/halayalex)

JawaPos.com - Perempuan dengan kepribadian INFJ sering dikenal sebagai pribadi yang memiliki pemikiran mendalam, intuisi kuat, serta hati yang penuh kepedulian. Kehadiran mereka kerap meninggalkan kesan tersendiri karena mampu memahami orang lain dengan cara yang berbeda.

Dalam filosofi Buddha terdapat istilah prajna, yaitu kebijaksanaan batin yang tidak hanya bergantung pada logika, tetapi juga pada pemahaman yang lebih dalam terhadap kehidupan. Sifat tersebut sering dikaitkan dengan perempuan INFJ yang dikenal memiliki cara pandang luas dan mampu melihat sesuatu di balik apa yang tampak.

Mereka bukan hanya sekadar mengamati dunia di sekitar, tetapi juga mencoba memahami makna dari berbagai pengalaman yang dilalui. Dengan rasa empati yang tinggi, perempuan INFJ sering terdorong untuk membawa perubahan positif, meskipun dilakukan secara tenang dan tanpa banyak perhatian.

Dalam klasifikasi kepribadian MBTI, INFJ termasuk salah satu tipe yang dianggap paling jarang ditemukan. Perpaduan antara intuisi, idealisme, kreativitas, dan kepedulian membuat mereka memiliki karakter yang unik.

Lantas, apakah kamu termasuk perempuan dengan kepribadian INFJ? Mengutip Hack Spirit, berikut sembilan tanda yang menunjukkan seseorang memiliki tipe kepribadian langka ini.

1. Anda mendambakan koneksi yang mendalam, tapi butuh waktu sendiri untuk mengisi ulang energi

Kamu bukan penggemar basa-basi. Satu percakapan bermakna jauh lebih berarti ketimbang puluhan chat ramah tapi dangkal.

Meski begitu, interaksi sosial sering kali menguras energimu. Waktu menyendiri justru menjadi momen penting untuk mengisi ulang dan merenung.

2. Anda sering dikira ekstrovert, tapi itu tidak sepenuhnya benar

Kamu mungkin tampak ramah, hangat, bahkan memikat dalam obrolan. Namun di balik itu, ada usaha besar yang tak selalu terlihat. Bertemu banyak orang bisa melelahkan karena kamu menyerap emosi mereka begitu dalam.

3. Anda memiliki dunia batin yang kuat dan sering merasa disalahpahami

Pikiranmu sering penuh dengan imajinasi, renungan, dan ide-ide filosofis. Namun, menyampaikannya kepada orang lain bukan hal yang mudah.

Kamu mungkin merasa seperti orang asing dalam dunia sendiri, dipahami sebagian, tapi jarang sepenuhnya dimengerti.

4. Anda sangat berempati, tapi membawa beban emosional yang bukan milik Anda

Editor: Setyo Adi Nugroho
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