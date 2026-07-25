9 Sifat Langka Orang yang Sejak Kecil Suka Dinosaurus dan Kereta Menurut Psikologi

Sifat langka orang yang sejak kecil suka dinosaurus dan kereta menurut psikologi (Magnific/ magnific)
JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa menyukai hal yang sangat spesifik sejak usia dini merupakan hal yang wajar bagi seorang anak.
Ketertarikan semacam ini bahkan dapat membantu anak mengembangkan kemampuan belajar yang lebih baik di kemudian hari.
Dinosaurus dan kereta menjadi dua topik yang sering kali sangat memikat perhatian anak-anak sejak kecil.
Dilansir dari laman YourTango pada Sabtu (25/7), berikut sembilan sifat langka yang biasa dimiliki orang dewasa yang sejak kecil suka dinosaurus dan kereta.
1. Memiliki rasa ingin tahu tentang cara kerja sesuatu
Mencari tahu fungsi suatu benda kini bisa dilakukan dengan mudah melalui pencarian singkat di internet.
Namun orang-orang ini tidak puas hanya dengan eksplorasi minim semacam itu dalam memahami sesuatu.
Rasa ingin tahu mereka mendorong keinginan untuk memahami mengapa sesuatu bekerja dengan cara tertentu.
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