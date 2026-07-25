Jika Anda Ingin Berhenti Khawatir pada Hal yang Belum Terjadi, Cobalah 7 Pola Pikir Orang Bermental Kuat Menurut Psikologi

seseorang yang memiliki mental yang kuat / foto: Magnific/armmypicca

JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa cemas terhadap sesuatu yang bahkan belum tentu terjadi? Pikiran dipenuhi berbagai kemungkinan buruk, mulai dari takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan pekerjaan, hingga membayangkan masa depan yang penuh ketidakpastian. Ironisnya, sebagian besar hal yang kita khawatirkan tidak pernah benar-benar terjadi.

Dalam dunia psikologi, kecenderungan ini dikenal sebagai anticipatory anxiety, yaitu kecemasan yang muncul karena seseorang terlalu fokus pada kemungkinan negatif di masa depan. Jika dibiarkan, kebiasaan ini dapat menguras energi, mengganggu konsentrasi, menurunkan kualitas tidur, bahkan memengaruhi kesehatan mental secara keseluruhan.



Kabar baiknya, orang yang memiliki mental kuat bukan berarti tidak pernah merasa khawatir. Mereka hanya memiliki cara berpikir yang berbeda dalam menghadapi ketidakpastian. Berbagai penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketangguhan mental bukanlah bakat bawaan, melainkan pola pikir yang dapat dipelajari dan dilatih setiap hari.



Dilansir dari Psychology Today pada Sabtu (25/7), terdapat tujuh pola pikir yang sering dimiliki oleh orang-orang bermental kuat untuk mengurangi kekhawatiran terhadap hal-hal yang belum terjadi.



1. Mereka Membedakan Fakta dan Asumsi



Salah satu penyebab utama kecemasan adalah otak yang sering memperlakukan dugaan sebagai kenyataan. Misalnya, ketika atasan meminta bertemu, seseorang langsung berpikir bahwa dirinya akan dimarahi atau bahkan dipecat, padahal belum ada bukti apa pun.



Orang bermental kuat melatih diri untuk bertanya:



Apa fakta yang benar-benar saya ketahui?

Apa yang hanya saya bayangkan?

Adakah bukti yang mendukung ketakutan ini?



Dengan memisahkan fakta dari asumsi, seseorang dapat melihat situasi secara lebih objektif. Teknik ini juga banyak digunakan dalam terapi perilaku kognitif (Cognitive Behavioral Therapy/CBT) untuk membantu mengurangi pikiran negatif yang berlebihan.



2. Mereka Fokus pada Hal yang Bisa Dikendalikan



Tidak semua hal berada dalam kendali kita. Cuaca, penilaian orang lain, kondisi ekonomi, atau keputusan perusahaan bukanlah sesuatu yang sepenuhnya dapat kita atur.



Sebaliknya, kita masih bisa mengendalikan:



Cara kita mempersiapkan diri.

Cara kita merespons masalah.

Sikap dan tindakan kita hari ini.

Kebiasaan yang kita bangun setiap hari.



Orang bermental kuat tidak menghabiskan energi memikirkan sesuatu yang berada di luar kendalinya. Mereka mengarahkan perhatian pada tindakan nyata yang dapat dilakukan sekarang.



3. Mereka Tidak Langsung Mempercayai Semua Isi Pikiran



Psikologi menjelaskan bahwa pikiran bukanlah fakta. Otak manusia memiliki kecenderungan menghasilkan berbagai skenario, termasuk yang paling buruk sekalipun.



Misalnya, muncul pikiran:



"Kalau presentasi saya jelek, karier saya pasti hancur."



Orang bermental kuat tidak langsung mempercayai pikiran tersebut. Mereka menyadari bahwa pikiran hanyalah salah satu kemungkinan, bukan kenyataan yang pasti akan terjadi.



Mereka belajar mengamati pikirannya tanpa harus mengikuti semua cerita yang dibuat oleh otak.



4. Mereka Menerima Bahwa Ketidakpastian Adalah Bagian dari Kehidupan



Banyak orang merasa cemas karena ingin semuanya berjalan sesuai rencana. Padahal, kehidupan selalu mengandung ketidakpastian.



Orang yang tangguh secara mental memahami bahwa mereka tidak akan pernah memiliki jawaban untuk semua hal. Mereka menerima bahwa masa depan memang tidak sepenuhnya dapat diprediksi.



Penerimaan ini bukan berarti menyerah, melainkan berhenti memaksakan diri untuk mengendalikan sesuatu yang memang tidak bisa dikendalikan.



Ketika seseorang menerima adanya ketidakpastian, tingkat stres biasanya ikut menurun karena energi tidak lagi dihabiskan untuk melawan kenyataan.



5. Mereka Menggunakan Kegagalan sebagai Bahan Belajar



Banyak kekhawatiran muncul karena seseorang terlalu takut gagal. Padahal, kegagalan adalah bagian alami dari proses belajar.



Orang bermental kuat melihat kegagalan dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka bertanya:



Apa yang bisa saya pelajari?

Apa yang bisa diperbaiki?

Langkah apa yang bisa saya lakukan berikutnya?



Alih-alih terjebak dalam penyesalan, mereka menjadikan pengalaman buruk sebagai sumber pembelajaran untuk menghadapi tantangan berikutnya.



Pola pikir seperti ini dikenal sebagai growth mindset, yaitu keyakinan bahwa kemampuan dapat berkembang melalui usaha dan pembelajaran.



6. Mereka Hidup di Masa Kini, Bukan di Masa Depan yang Dibayangkan



Ketika seseorang terus-menerus memikirkan masa depan, ia sering kehilangan kesempatan menikmati hari ini.



Orang bermental kuat melatih kesadaran penuh atau mindfulness, yaitu kemampuan memberikan perhatian pada apa yang sedang terjadi saat ini tanpa menghakimi.



Contohnya:



Fokus menyelesaikan satu pekerjaan.

Menikmati percakapan dengan keluarga.

Memperhatikan napas saat mulai merasa cemas.

Mengurangi kebiasaan memikirkan kemungkinan yang belum tentu terjadi.



Penelitian menunjukkan bahwa mindfulness dapat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan fokus, dan membuat seseorang lebih tenang menghadapi tekanan.



7. Mereka Memilih Bertindak daripada Terus Mengkhawatirkan



Kekhawatiran sering kali membuat seseorang merasa sibuk berpikir, padahal sebenarnya tidak mengambil tindakan apa pun.



Orang bermental kuat memahami bahwa tindakan kecil jauh lebih bermanfaat daripada menghabiskan waktu untuk memikirkan kemungkinan buruk.



Jika mereka takut gagal dalam wawancara kerja, mereka akan berlatih menjawab pertanyaan.



Jika mereka khawatir kondisi keuangan memburuk, mereka mulai menyusun anggaran.



Jika mereka takut tidak sehat, mereka mulai berolahraga dan memperbaiki pola makan.



Setiap tindakan nyata membantu mengurangi rasa cemas karena otak melihat bahwa kita sedang melakukan sesuatu untuk menghadapi situasi tersebut.



Mengapa Pola Pikir Ini Efektif?



Menurut psikologi, kecemasan sering kali muncul karena otak mencoba melindungi kita dari ancaman. Masalahnya, otak tidak selalu mampu membedakan ancaman nyata dengan ancaman yang hanya dibayangkan.



Dengan melatih tujuh pola pikir di atas, kita mengajarkan otak untuk berpikir lebih realistis. Kita tidak lagi bereaksi berlebihan terhadap setiap kemungkinan buruk, tetapi belajar menghadapi kehidupan dengan lebih tenang, rasional, dan percaya diri.



Mental yang kuat bukan berarti tidak pernah takut. Mental yang kuat berarti tetap mampu mengambil keputusan meskipun rasa takut masih ada.



Penutup



Mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi tidak akan mengubah masa depan. Sebaliknya, kebiasaan tersebut hanya mengurangi kualitas hidup di masa sekarang.



Orang-orang bermental kuat memahami bahwa mereka tidak dapat mengendalikan semua hal, tetapi mereka selalu bisa mengendalikan cara berpikir dan cara bertindak.



Mulailah dengan satu perubahan kecil hari ini: saat pikiran mulai dipenuhi kekhawatiran tentang sesuatu yang belum terjadi, berhenti sejenak dan tanyakan kepada diri sendiri, "Apakah ini fakta, atau hanya ketakutan yang sedang dibuat oleh pikiran saya?"





Sering kali, jawaban dari pertanyaan sederhana itu sudah cukup untuk membuat kita kembali tenang dan fokus pada apa yang benar-benar penting: menjalani hari ini sebaik mungkin.***