Bukan Galak, Ini 5 Ciri Kepribadian Kuat yang Membuat Orang Lain Minder

Ilustrasi kepribadian kuat yang mengintimidasi (freepik/stockking)
JawaPos.com - Tidak semua orang merasa nyaman saat berhadapan dengan seseorang yang memiliki karakter tegas dan kepribadian yang kuat. Kehadiran sosok seperti ini terkadang mampu memengaruhi suasana, bahkan membuat sebagian orang merasa canggung atau kurang percaya diri.
Apabila Anda pernah memasuki sebuah ruangan lalu merasakan orang-orang menjadi lebih berhati-hati saat berbicara, atau kerap mendapat penilaian sebagai pribadi yang terlalu serius maupun intens, hal tersebut belum tentu menunjukkan sikap Anda bermasalah. Bisa jadi, kehadiran Anda memancarkan rasa percaya diri dan ketegasan yang tidak mudah dihadapi oleh setiap orang.
Pengalaman serupa juga pernah diungkapkan oleh penulis sekaligus praktisi meditasi, Lachlan Brown. Ia mengaku sempat berpikir bahwa menjadi pribadi yang penuh empati, sadar diri, dan peduli terhadap orang lain akan membuatnya diterima oleh semua kalangan. Namun seiring waktu, ia menyadari bahwa tidak setiap orang merasa nyaman dengan sosok yang tampil apa adanya dan memiliki pendirian yang kuat.
Mengutip Hack Spirit, terdapat lima tanda yang menunjukkan seseorang memiliki kepribadian kuat. Karakter tersebut sering kali membuat orang lain merasa terintimidasi, meski bukan karena niat buruk, melainkan karena aura percaya diri dan ketegasan yang dipancarkan.
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