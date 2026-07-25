Menurut Psikologi, Orang yang Merasa Canggung Saat Kontak Mata Tanpa Biasanya Menunjukkan 9 Ciri Kepribadian

JawaPos.com - Kontak mata merupakan salah satu bentuk komunikasi nonverbal yang paling kuat.

Dalam banyak budaya, kemampuan menjaga kontak mata dianggap sebagai tanda kepercayaan diri, keterbukaan, dan ketulusan.

Namun, tidak semua orang merasa nyaman melakukannya.

Ada sebagian individu yang merasa gugup, canggung, atau bahkan tertekan saat harus bertatapan mata terlalu lama.

Menurut psikologi, kesulitan dalam mempertahankan kontak mata bisa menjadi petunjuk tentang kepribadian seseorang secara lebih dalam.

Dilansir dari Geediting, terdapat 9 ciri kepribadian yang sering kali dimiliki oleh orang-orang yang tidak mampu mempertahankan kontak mata tanpa merasa canggung:

1. Pemalu atau Introvert

Orang pemalu atau yang memiliki kepribadian introvert cenderung menarik diri dari pusat perhatian dan merasa tidak nyaman ketika diperhatikan secara langsung.

Kontak mata yang intens bisa membuat mereka merasa terekspos, seolah-olah lawan bicara sedang mengupas lapisan dalam diri mereka.