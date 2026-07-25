Bukan Karisma, Psikologi Ungkap 9 Kebiasaan Rahasia Orang yang Gampang Dipercaya

seseorang yang mudah dipercaya oleh orang lain. (Magnific/Borin)

JawaPos.com - Mendapatkan kepercayaan orang lain dalam waktu singkat sering kali dianggap sebagai bakat alami atau karisma bawaan lahir. Namun, riset psikologi perilaku menunjukkan bahwa kepercayaan sejatinya tidak dibangun dari kesan pertama yang tampak sempurna, melainkan dari konsistensi tindakan kecil sehari-hari.

Kabar baiknya, siapa pun bisa menjadi pribadi yang diandalkan tanpa harus bersikap manipulatif atau menjadi sosok paling populer di ruangan. Ketika seseorang begitu cepat memenangkan hati dan rasa hormat orang-orang di sekitarnya, mereka biasanya menerapkan sembilan kebiasaan konsisten yang membuat perbedaan besar. Dikutip dari Your Tango, berikut 9 kebiasaan orang yang gampang dipercaya:

1. Menunjukkan Empati yang Tulus tanpa Menghakimi Orang yang mudah dipercaya tidak sekadar memberikan dorongan basa-basi saat mendengar kerabat atau rekan kerja mengalami hari yang buruk. Mereka tidak terburu-buru langsung memberi ceramah solusi, melainkan hadir sepenuhnya untuk memberikan ruang emosional yang aman.

Mereka tulus mendukung kesuksesan orang lain tanpa merasa tersaingi atau mengarahkan sorotan ke diri sendiri. Sikap tidak egois ini secara alami menciptakan ikatan emosional yang kuat.

2. Lebih Banyak Mendengarkan daripada Bicara Membuat orang lain merasa didengar dan dihargai adalah kunci utama untuk membuka pintu rasa percaya. Tipe pribadi yang andal umumnya senang mengajukan pertanyaan yang mendalam dan relevan daripada terus menonjolkan pendapat pribadi.

Dengan menahan diri untuk tidak menyela atau berkomentar menghakimi, mereka menciptakan ikatan autentik yang memberi tahu lawan bicara bahwa rahasia atau rasa rapuh mereka aman di sana.

3. Selalu Jujur dan Menjaga Keautentikan Kejujuran yang efektif bukanlah soal berkomunikasi secara kasar atau terlalu frontal. Kebiasaan ini adalah tentang menemukan titik seimbang antara ketulusan dan kebaikan hati, bahkan di situasi yang canggung sekalipun.

Orang lain sangat menghargai kepastian, dan kejujuran tanpa sandiwara ini membuat siapa pun tidak perlu menebak-nebak posisi atau niat asli mereka.

4. Tetap Tenang dan Fokus Solusi di Bawah Tekanan Ketika situasi memburuk atau terjadi krisis mendadak, pribadi yang dapat dipercaya tidak akan panik atau meledak-ledak. Mereka mengambil napas dalam-dalam dan secara rasional fokus mencari jalan keluar.

Ketenangan ini memancarkan rasa aman bagi orang-orang di sekitarnya. Saat melihat seseorang mampu memimpin dengan kepala dingin di tengah kekacauan, orang lain secara otomatis akan menaruh kepercayaan penuh padanya.

5. Berani Mengakui Kesalahan tanpa Mencari Alasan Pribadi yang berintegritas tidak pernah berpura-pura selalu benar. Saat melakukan kekeliruan, mereka tidak segan untuk mengakui kesalahan dengan ucapan yang lugas tanpa melimpahkan kesalahan ke pihak lain.

Sikap gentle "Saya salah" menunjukkan tingkat rasa percaya diri yang tinggi. Lebih penting lagi, mereka tidak sekadar minta maaf, melainkan berfokus memperbaiki kerusakan agar kesalahan serupa tidak terulang.