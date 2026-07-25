Kenali 5 Langkah Tepat Melepaskan Amarah untuk Jaga Kesehatan Mental dan Emosi Tetap Stabil

Ilustrasi sedang dilanda amarah (Freepik)
JawaPos.com – Kemarahan merupakan emosi yang wajar dirasakan setiap orang, tetapi perlu dikelola dengan cara yang sehat agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi diri sendiri maupun orang lain.
Pakar kesehatan mental menilai bahwa mengendalikan amarah bukan berarti menekan emosi, melainkan menyalurkannya secara tepat.
Berikut 5 cara yang dapat dilakukan untuk melepaskan amarah secara lebih sehat, seperti dilansir dari laman Daily Motivation.
1. Menenangkan Diri Terlebih Dahulu
Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah menenangkan diri sebelum bereaksi terhadap situasi yang memicu kemarahan. Teknik pernapasan dalam, meditasi, atau relaksasi dapat membantu tubuh kembali rileks dan mengurangi ketegangan emosional. Dengan kondisi yang lebih tenang, seseorang dapat berpikir lebih rasional sebelum mengambil keputusan atau bertindak.
2. Sampaikan Perasaan dengan Tenang
Setelah emosi mulai mereda, sampaikan kekhawatiran atau perasaan kepada pihak yang bersangkutan dengan bahasa yang baik. Hindari menyalahkan orang lain dan fokuslah pada penyampaian perasaan serta solusi yang diharapkan. Komunikasi yang tenang akan lebih efektif dalam menyelesaikan masalah dibandingkan meluapkan kemarahan.
3. Salurkan Emosi Melalui Aktivitas Fisik
Berolahraga menjadi salah satu cara efektif untuk mengurangi stres dan melepaskan energi negatif. Aktivitas seperti berjalan kaki, berlari, atau melakukan latihan ringan dapat membantu memperbaiki suasana hati. Setelah tubuh bergerak, tingkat ketegangan emosional biasanya berkurang sehingga pikiran menjadi lebih jernih.
4. Ekspresikan Perasaan Melalui Gambar
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