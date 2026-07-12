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Rabbany Wanadriani
Minggu, 12 Juli 2026 | 19.56 WIB

4 Shio Ini Diyakini Tetap Memiliki Kondisi Keuangan Stabil di Tengah Ketidakpastian Ekonomi

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio banyak rezeki. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Di saat banyak orang menghadapi tekanan akibat kondisi ekonomi yang tidak menentu, ada sebagian individu yang tampak tetap mampu menjaga kondisi keuangannya.

Mereka dinilai cermat dalam mengatur pengeluaran, mengelola pemasukan, dan mengambil keputusan finansial sehingga tetap memiliki cadangan dana.

Berdasarkan astrologi Tiongkok yang dikutip dari Horoscope, terdapat empat shio yang dipercaya memiliki kemampuan lebih baik dalam mengelola keuangan sehingga tetap memiliki uang meski situasi ekonomi sedang bergejolak.

1. Kerbau

Shio Kerbau terbaik dalam hal keuangan. Meski suka menghabiskan banyak uang untuk barang-barang mahal, mereka sebenarnya sangat praktis.

Selain itu, peduli dengan rasa aman dan terlindungi, serta paham bahwa memiliki uang dapat membantu mereka mencapainya.

Alhasil mereka fokus pada menabung dan membuat pilihan cerdas dengan uang yang dimiliki.

Berkat pendekatan ini, mereka selalu memiliki uang tambahan, bahkan saat keadaan ekonomi tidak berjalan baik.

2. Ayam

Shio Ayam dikenal pekerja keras dan disiplin. Mereka selalu memastikan agar tidak kehabisan uang.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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