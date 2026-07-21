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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.49 WIB

Makin Bertambah Usia, 3 Shio Ini Diyakini Kian Stabil Secara Finansial

ilustrasi shio kaya raya di usia tua. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi shio kaya raya di usia tua. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Dalam kepercayaan astrologi Tiongkok, beberapa shio diyakini memiliki peluang untuk menikmati kehidupan yang lebih mapan saat memasuki usia lanjut. Kondisi tersebut dipercaya merupakan hasil dari kerja keras, ketekunan, serta keputusan finansial yang telah dibangun sejak usia muda.

Berbagai sumber pemasukan, mulai dari hasil investasi, tabungan, perkembangan karier, hingga peluang finansial lainnya, disebut dapat menjadi penopang kesejahteraan mereka di masa tua. Karena itu, sejumlah shio diprediksi mampu menjalani kehidupan dengan lebih tenang tanpa terlalu dibayangi persoalan ekonomi.

Mengutip laporan Naurakom, berikut tiga shio yang dipercaya berpeluang meraih kesuksesan finansial dan menikmati masa tua yang lebih sejahtera.

1. Kambing

Pola pikir praktis dan tekad kuat mendorong shio Kambing untuk membangun fondasi yang kokoh.

Oleh karenanya, tidak mengherankan jika mereka tertarik pada investasi yang aman dan jalur karier yang stabil.

Mereka tidak bertindak berdasarkan dorongan hati sehingga terhindar dari kemunduran finansial.

Mereka membangun kekayaan secara perlahan, hati-hati, dan konsisten.

2. Kerbau

Shio Kerbau berkembang pesat karena kesabaran dan tekun.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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