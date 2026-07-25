Menurut Psikologi, Orang yang Dapat Mencium Aroma Hujan Sebelum Hujan Turun, Biasanya Memiliki 6 Sifat Langka

seseorang yang dapat mencium aroma hujan sebelum hujan turun. (Freepik/EyeEm)
JawaPos.com - Tidak semua orang bisa mencium aroma khas yang muncul sebelum hujan turun.
Namun, bagi sebagian kecil orang, aroma tanah basah yang menyeruak sebelum titik-titik air jatuh ke bumi terasa sangat nyata dan bahkan memberi sensasi emosional tertentu.
Fenomena ini dikenal dengan istilah petrichor, yaitu aroma harum yang muncul saat hujan pertama kali membasahi tanah yang kering.
Menurut psikologi, kemampuan mencium aroma hujan ini bisa jadi bukan hanya persoalan biologis, tetapi juga berkaitan dengan kepekaan jiwa dan ciri khas kepribadian yang langka.
Dilansir dari Geediting, terdapat 6 sifat langka yang biasanya dimiliki oleh orang-orang yang mampu mencium aroma hujan sebelum hujan benar-benar turun:
1. Memiliki Kepekaan Sensorik yang Tinggi (Highly Sensitive Person)
Orang yang dapat mencium aroma hujan umumnya termasuk dalam kategori Highly Sensitive Person (HSP).
Mereka memiliki sistem saraf yang lebih peka terhadap rangsangan di sekitarnya.
Tidak hanya mencium aroma tertentu, mereka juga lebih sensitif terhadap cahaya, suara, dan perubahan suhu.
Dalam kehidupan sehari-hari, mereka cenderung mudah tersentuh oleh musik, seni, atau bahkan suasana hati orang lain.
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