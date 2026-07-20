BMKG Perkirakan Hujan akan Guyur Sejumlah Kota di Indonesia

JawaPos.com - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan dengan intensitas sedang hingga ringan di sejumlah kota besar di Indonesia pada Senin.

"Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Kota Medan dan juga di Kota Tanjung Selor," kata Prakirawan BMKG Nurul Izzah Fitria, dalam siaran prakiraan cuacanya di Jakarta, Senin.

Selain potensi curah hujan berskala sedang tersebut, BMKG juga memprakirakan curah hujan dengan intensitas ringan akan mendominasi dan membasahi sejumlah wilayah barat lainnya.

Hujan berintensitas ringan tersebut diprakirakan berpeluang turun di Kota Padang, Jambi, Tanjung Pinang, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Bandung, serta Yogyakarta.

Sementara itu, kondisi cuaca yang berkisar dari cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal diprakirakan akan menyelimuti langit Kota Banda Aceh, Pekanbaru, Pangkalpinang, Semarang, Surabaya, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin.

Tidak hanya tutupan awan dan hujan, Nurul juga mencatat adanya potensi udara kabur yang secara spesifik berpeluang terjadi di Kota Bandar Lampung dan juga Samarinda.

Beralih ke pemantauan di kawasan timur Indonesia, BMKG kembali memprakirakan adanya curah hujan dengan intensitas ringan yang berpeluang merata di sejumlah kawasan.