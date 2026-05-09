Kerap Melakukan Kontak Mata dan Tersenyum kepada Orang Asing? Anda Mungkin Memiliki 8 Ciri Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang sering melakukan kontak mata dan tersenyum dengan orang asing./Magnific/freepik
JawaPos.com - Di tengah dunia yang semakin sibuk dan serba cepat, interaksi sederhana seperti melakukan kontak mata dan tersenyum kepada orang asing bisa terasa langka. Banyak orang berjalan dengan pandangan tertunduk, fokus pada ponsel, atau terjebak dalam pikirannya sendiri.
Namun, jika Anda termasuk orang yang secara alami melakukan kontak mata dan memberikan senyuman tulus kepada orang yang tidak dikenal, psikologi menunjukkan bahwa Anda mungkin memiliki sejumlah kualitas yang tidak umum dimiliki banyak orang.
Dilansir dari Expert Editor pada Rabu (6/5), terdapat delapan ciri langka yang mungkin Anda miliki.
1. Tingkat Empati yang Tinggi
Melakukan kontak mata dan tersenyum bukan sekadar gestur sosial, melainkan refleksi dari kemampuan memahami dan merasakan emosi orang lain. Orang yang empatik cenderung lebih peka terhadap kehadiran orang di sekitarnya. Mereka tidak melihat orang asing sebagai “latar belakang”, melainkan sebagai individu yang layak diakui keberadaannya.
2. Kepercayaan Diri yang Sehat
Tidak semua orang berani menatap mata orang lain, apalagi orang asing. Dibutuhkan rasa percaya diri yang stabil untuk melakukan hal ini tanpa merasa canggung atau takut dinilai. Ini bukan tentang menjadi ekstrovert, melainkan tentang kenyamanan dalam diri sendiri.
3. Keterbukaan Sosial (Openness)
Dalam psikologi kepribadian, keterbukaan adalah salah satu dimensi penting. Orang yang terbuka cenderung menerima pengalaman baru, termasuk interaksi kecil dengan orang yang tidak dikenal. Senyuman menjadi jembatan kecil yang menunjukkan bahwa Anda tidak tertutup terhadap dunia.
4. Sikap Positif terhadap Kehidupan
