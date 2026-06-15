8 Topik Pembuka Percakapan yang Membuat Orang Langsung Menyukai Anda Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain langsung suka./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Kesan pertama sering kali terbentuk hanya dalam beberapa menit. Menariknya, psikologi menunjukkan bahwa orang tidak selalu menyukai kita karena penampilan atau kemampuan berbicara yang luar biasa, tetapi karena mereka merasa nyaman, dihargai, dan dipahami saat berinteraksi dengan kita.
Cara termudah untuk menciptakan kesan tersebut adalah dengan memilih topik pembuka percakapan yang tepat. Topik yang baik dapat membuat suasana menjadi hangat, menghilangkan kecanggungan, dan membangun hubungan yang lebih dekat dengan cepat.
Dilansir dari Expert Editor pada MInggu (14/6), terdapat delapan topik pembuka percakapan yang secara psikologis dapat membuat orang lebih mudah menyukai Anda.
1. Tanyakan tentang hal yang sedang mereka nikmati
Setiap orang senang membicarakan sesuatu yang membuat mereka bahagia. Ketika Anda bertanya tentang hobi, kegiatan favorit, atau hal yang sedang mereka antusiasi, mereka akan merasa dihargai dan lebih terbuka.
Contoh pertanyaan:
“Belakangan ini lagi sibuk dengan apa yang paling menyenangkan?”
“Ada hobi baru yang sedang kamu tekuni?”
“Akhir-akhir ini lagi suka melakukan apa?”
Psikologi menunjukkan bahwa membicarakan hal yang disukai dapat mengaktifkan pusat kesenangan di otak, sehingga percakapan menjadi lebih positif dan menyenangkan.
2. Bahas pengalaman atau aktivitas terbaru
Daripada bertanya “Apa kabar?” yang sering dijawab singkat, cobalah bertanya tentang pengalaman terbaru mereka.
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