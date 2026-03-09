Menurut Psikologi, Seseorang yang Pandai Berbasa-Basi, Mereka Mungkin Melakukan 8 Hal Ini Secara Alami

seseorang yang pandai berbasa-basi./Freepik/arutaimages
JawaPos.com - Dalam kehidupan sosial sehari-hari, keterampilan berbasa-basi seringkali dianggap remeh, namun sejatinya merupakan salah satu kemampuan sosial yang penting dan bernilai tinggi.
Orang yang pandai berbasa-basi biasanya mampu mencairkan suasana, membangun koneksi awal dengan mudah, dan membuka pintu menuju interaksi yang lebih dalam.
Menurut psikologi, ada sejumlah perilaku khas yang biasanya dilakukan secara alami oleh orang-orang yang mahir dalam berbasa-basi, bahkan tanpa mereka sadari.
Dilansir dari Geediting, terdapat 8 hal yang kemungkinan besar dilakukan secara alami oleh seseorang yang pandai berbasa-basi menurut sudut pandang psikologi:
1. Membaca Bahasa Tubuh dan Situasi Secara Cepat
Orang yang pandai berbasa-basi cenderung memiliki kepekaan tinggi terhadap sinyal sosial nonverbal.
Mereka bisa secara cepat membaca ekspresi wajah, postur tubuh, atau suasana hati seseorang, lalu menyesuaikan nada dan isi pembicaraan.
Psikologi menyebut kemampuan ini sebagai bentuk dari social attunement, yakni penyesuaian perilaku yang terjadi secara otomatis demi menciptakan koneksi yang harmonis.
2. Menggunakan Topik Umum sebagai Jembatan Emosi
Mereka cenderung memulai percakapan dengan topik-topik ringan seperti cuaca, makanan, atau berita populer.
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