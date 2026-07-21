Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Selasa, 21 Juli 2026 | 23.40 WIB

6 Zodiak dengan Jiwa Tangguh yang Dipercaya Mampu Melewati Masa Sulit, Apa Saja?

Ilustrasi orang yang kuat mental namun sulit bahagia. (Freepik) - Image

Ilustrasi orang yang kuat mental namun sulit bahagia. (Freepik)

JawaPos.com - Kekuatan mental seseorang sering terlihat dari cara mereka menghadapi tekanan, tantangan, dan berbagai situasi sulit dalam kehidupan. Kemampuan untuk tetap tenang, bangkit setelah mengalami kegagalan, serta menghadapi masalah dengan keteguhan hati menjadi beberapa tanda dari daya tahan psikologis yang kuat.

Dalam astrologi, beberapa tanda zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih tangguh dibandingkan lainnya. Mereka disebut memiliki keberanian, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi yang membuatnya mampu melewati berbagai rintangan.

Meski setiap individu memiliki cara masing-masing dalam menghadapi masalah, astrologi mengaitkan beberapa zodiak dengan sifat mental yang kuat dan tidak mudah menyerah.

Melansir IndiaTimes, berikut enam zodiak yang menurut astrologi dikenal memiliki mental baja dan ketahanan diri yang tinggi.

1. Aquarius

Aquarius bukanlah robot, tetapi mereka jarang membiarkan perasaan itu mengambil alih kendali.

Dipandu oleh kompas pribadi yang menunjuk pada keaslian di atas persetujuan, mereka akan berdiri sendiri jika itu yang dituntut oleh kebenaran.

Ini adalah kekuatan mental yang dibangun bukan pada daya tahan atau transformasi, tetapi pada keberanian untuk tetap berpikiran jernih sepenuhnya dan tanpa penyesalan.

2. Aries

Aries menunjukkan kekuatan mental melalui keberanian dan kepercayaan diri.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Tetap Bangkit Meski Sendirian, Ini 4 Zodiak yang Paling Tangguh Menurut Astrologi - Image
Zodiak

Tetap Bangkit Meski Sendirian, Ini 4 Zodiak yang Paling Tangguh Menurut Astrologi

Kamis, 16 Juli 2026 | 03.45 WIB

8 Hal yang Jarang Disia-siakan Energinya oleh Orang-Orang Tangguh Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

8 Hal yang Jarang Disia-siakan Energinya oleh Orang-Orang Tangguh Menurut Psikologi

Jumat, 3 Juli 2026 | 21.16 WIB

Jika Anda Telah Berhasil Melewati 10 Pengalaman Hidup Ini, Anda Lebih Tangguh daripada yang Disadari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi - Image
Kepribadian

Jika Anda Telah Berhasil Melewati 10 Pengalaman Hidup Ini, Anda Lebih Tangguh daripada yang Disadari Kebanyakan Orang Menurut Psikologi

Jumat, 26 Juni 2026 | 01.56 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore