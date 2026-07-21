6 Zodiak dengan Jiwa Tangguh yang Dipercaya Mampu Melewati Masa Sulit, Apa Saja?

JawaPos.com - Kekuatan mental seseorang sering terlihat dari cara mereka menghadapi tekanan, tantangan, dan berbagai situasi sulit dalam kehidupan. Kemampuan untuk tetap tenang, bangkit setelah mengalami kegagalan, serta menghadapi masalah dengan keteguhan hati menjadi beberapa tanda dari daya tahan psikologis yang kuat.

Dalam astrologi, beberapa tanda zodiak dipercaya memiliki karakter yang lebih tangguh dibandingkan lainnya. Mereka disebut memiliki keberanian, ketekunan, dan kemampuan beradaptasi yang membuatnya mampu melewati berbagai rintangan.

Meski setiap individu memiliki cara masing-masing dalam menghadapi masalah, astrologi mengaitkan beberapa zodiak dengan sifat mental yang kuat dan tidak mudah menyerah.

Melansir IndiaTimes, berikut enam zodiak yang menurut astrologi dikenal memiliki mental baja dan ketahanan diri yang tinggi.

1. Aquarius

Aquarius bukanlah robot, tetapi mereka jarang membiarkan perasaan itu mengambil alih kendali.

Dipandu oleh kompas pribadi yang menunjuk pada keaslian di atas persetujuan, mereka akan berdiri sendiri jika itu yang dituntut oleh kebenaran.

Ini adalah kekuatan mental yang dibangun bukan pada daya tahan atau transformasi, tetapi pada keberanian untuk tetap berpikiran jernih sepenuhnya dan tanpa penyesalan.

2. Aries