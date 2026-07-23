Jika Anda Ingin Membuat Sebuah Acara Kumpul Menjadi Menyenangkan, Cobalah 6 Tips Ini Sejak Sekarang Menurut Psikologi

seseorang yang membuat acara kumpul yang menyenangkan / foto: Magnific/asier_relampagoestudio

JawaPos.com - Berkumpul bersama keluarga, teman, rekan kerja, atau komunitas seharusnya menjadi momen yang menyenangkan. Namun, kenyataannya tidak semua acara kumpul berjalan sesuai harapan. Ada kalanya suasana terasa canggung, percakapan berhenti di tengah jalan, atau bahkan beberapa orang merasa tidak dilibatkan.

Menariknya, psikologi menjelaskan bahwa keseruan sebuah acara bukan semata-mata ditentukan oleh tempat yang mewah, makanan yang mahal, atau hiburan yang meriah. Faktor terbesar justru berasal dari bagaimana setiap orang merasa diterima, dihargai, dan nyaman selama berada di dalam kelompok.



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (23/7), berbagai penelitian dalam psikologi sosial menunjukkan bahwa manusia memiliki kebutuhan dasar untuk terhubung dengan orang lain (sense of belonging). Ketika kebutuhan tersebut terpenuhi, seseorang akan lebih mudah tertawa, berbagi cerita, dan menikmati waktu bersama.



Jika Anda ingin acara kumpul berikutnya terasa lebih hangat dan berkesan, berikut enam tips yang didukung oleh prinsip-prinsip psikologi.



1. Mulailah dengan Suasana yang Santai



Beberapa menit pertama sangat menentukan keseluruhan suasana acara. Dalam psikologi, fenomena ini dikenal sebagai primacy effect, yaitu kesan awal yang memengaruhi pengalaman selanjutnya.



Oleh karena itu, hindari langsung membahas topik yang berat atau kontroversial. Sebaliknya, mulailah dengan obrolan ringan seperti aktivitas sehari-hari, hobi, makanan favorit, atau pengalaman lucu.



Ketika orang merasa santai sejak awal, otak akan mengurangi respons terhadap rasa cemas sosial sehingga mereka lebih mudah terbuka dalam percakapan.



2. Berikan Kesempatan Semua Orang untuk Berbicara



Salah satu penyebab acara menjadi membosankan adalah ketika hanya satu atau dua orang yang mendominasi pembicaraan.



Psikologi komunikasi menunjukkan bahwa seseorang akan merasa lebih dihargai ketika pendapatnya didengarkan. Perasaan dihargai ini meningkatkan keterikatan emosional terhadap kelompok.



Anda dapat mengajak anggota yang lebih pendiam untuk ikut berbicara dengan pertanyaan sederhana seperti:



"Bagaimana pengalamanmu minggu ini?"

"Menurutmu bagaimana?"

"Kamu pernah mengalami hal seperti ini?"



Namun, lakukan tanpa memaksa agar mereka tetap merasa nyaman.



3. Gunakan Humor Secukupnya



Humor adalah salah satu cara paling efektif untuk mencairkan suasana.



Menurut penelitian psikologi positif, tertawa bersama dapat meningkatkan produksi hormon endorfin yang membantu menciptakan rasa nyaman dan mempererat hubungan sosial.



Meski demikian, pilihlah humor yang bersifat universal dan tidak menyinggung fisik, latar belakang, agama, atau kondisi pribadi seseorang. Humor yang sehat akan membuat semua orang merasa terlibat, bukan menjadi sasaran lelucon.



4. Hindari Terlalu Sering Menggunakan Ponsel



Di era digital, salah satu tantangan terbesar saat berkumpul adalah perhatian yang terus-menerus teralihkan oleh notifikasi ponsel.



Psikologi menyebut fenomena ini sebagai phubbing (phone snubbing), yaitu mengabaikan orang yang sedang bersama karena lebih fokus pada telepon genggam.



Penelitian menunjukkan bahwa phubbing dapat menurunkan kualitas interaksi sosial dan membuat lawan bicara merasa kurang dihargai.



Jika memungkinkan, buat kesepakatan sederhana untuk mengurangi penggunaan ponsel selama acara berlangsung, kecuali untuk keperluan penting atau mengabadikan momen bersama.



5. Libatkan Semua Orang dalam Aktivitas Bersama



Interaksi tidak selalu harus berupa percakapan panjang.



Permainan ringan, sesi foto bersama, memasak, karaoke, atau kuis sederhana dapat menciptakan pengalaman yang menyenangkan.



Psikologi kelompok menjelaskan bahwa aktivitas bersama mampu meningkatkan kerja sama sekaligus memperkuat rasa memiliki terhadap kelompok.



Bahkan kegiatan sederhana seperti memilih lagu secara bergantian atau bermain tebak gambar dapat membuat suasana menjadi lebih hidup dibanding hanya duduk dan berbincang.



6. Akhiri Acara dengan Kenangan Positif



Menurut konsep peak-end rule dalam psikologi, manusia cenderung mengingat pengalaman berdasarkan momen yang paling berkesan dan bagaimana pengalaman tersebut berakhir.



Karena itu, usahakan acara ditutup dengan sesuatu yang menyenangkan, misalnya:



Berfoto bersama.

Mengucapkan terima kasih kepada semua yang hadir.

Memberikan apresiasi kepada tuan rumah atau panitia.

Membuat rencana untuk pertemuan berikutnya.



Penutupan yang positif akan meninggalkan kesan baik sehingga orang-orang lebih antusias untuk kembali berkumpul di lain kesempatan.



Mengapa Tips Ini Efektif?



Pada dasarnya, manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan hubungan yang hangat dengan orang lain. Psikologi menunjukkan bahwa rasa diterima, kesempatan untuk didengar, pengalaman berbagi tawa, dan interaksi yang berkualitas merupakan fondasi utama dalam membangun kebersamaan.



Acara kumpul yang menyenangkan bukan tentang siapa yang paling banyak berbicara atau siapa yang mengeluarkan biaya terbesar. Sebaliknya, acara yang paling berkesan adalah ketika setiap orang merasa menjadi bagian dari kelompok dan pulang dengan perasaan bahagia.



Penutup



Menciptakan suasana kumpul yang menyenangkan sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Dengan memulai obrolan secara santai, memberi kesempatan semua orang berbicara, menggunakan humor yang positif, mengurangi distraksi dari ponsel, melibatkan peserta dalam aktivitas bersama, serta menutup acara dengan kesan yang baik, Anda dapat membuat momen kebersamaan terasa lebih hangat dan bermakna.





Pada akhirnya, yang paling diingat orang bukanlah seberapa mewah acaranya, melainkan bagaimana mereka merasa selama berada di dalamnya. Ketika setiap orang pulang dengan senyum dan kenangan positif, itulah tanda bahwa acara kumpul Anda benar-benar berhasil.***