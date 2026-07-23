Jika Anda Memiliki 7 Kebiasaan Buruk Ini, Sebenarnya Anda Memiliki Kecerdasan Emosional Menurut Psikologi

seseorang yang tak diduga memiliki kecerdasan emosional / foto: Magnific/alexgrash

JawaPos.com - Tidak semua kebiasaan yang dianggap "buruk" benar-benar merupakan tanda kelemahan karakter. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak orang dinilai negatif hanya karena perilaku mereka tidak sesuai dengan ekspektasi sosial. Padahal, psikologi modern menunjukkan bahwa beberapa kebiasaan yang sering disalahpahami justru berkaitan dengan tingkat kecerdasan emosional (Emotional Intelligence/EQ) yang tinggi.

Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengekspresikan emosi secara sehat, baik terhadap diri sendiri maupun orang lain. Daniel Goleman, salah satu tokoh yang mempopulerkan konsep ini, menjelaskan bahwa EQ sering kali lebih menentukan keberhasilan hidup dibandingkan kecerdasan intelektual semata.



Menariknya, orang yang memiliki kecerdasan emosional tinggi tidak selalu terlihat ramah, selalu mengalah, atau selalu menyenangkan semua orang. Sebaliknya, mereka kadang menunjukkan perilaku yang oleh sebagian orang dianggap "buruk".



Dilansir dari Psychology Today pada Kamis (23/7), terdapat tujuh kebiasaan tersebut beserta penjelasan psikologisnya.



1. Berani Mengatakan "Tidak"



Sebagian orang menganggap menolak permintaan orang lain sebagai tindakan egois atau tidak peduli. Namun, dalam psikologi, kemampuan mengatakan "tidak" merupakan salah satu indikator seseorang memiliki batasan pribadi (personal boundaries) yang sehat.



Orang dengan kecerdasan emosional tinggi memahami bahwa mereka tidak bisa memenuhi semua harapan orang lain. Mereka mampu membedakan antara membantu karena tulus dan membantu karena merasa terpaksa.



Mengatakan "tidak" bukan berarti tidak memiliki empati. Justru sebaliknya, mereka sadar bahwa terus-menerus mengorbankan diri dapat menyebabkan stres, kelelahan emosional, bahkan burnout.



Kemampuan menetapkan batasan menunjukkan bahwa seseorang mengenal kebutuhan dirinya sendiri sekaligus menghargai waktu dan energinya.



2. Tidak Selalu Membalas Pesan dengan Cepat



Di era digital, membalas pesan dengan lambat sering dianggap tidak sopan atau mengabaikan orang lain.



Namun, individu yang memiliki kecerdasan emosional tinggi biasanya mampu mengatur prioritas. Mereka tidak merasa harus selalu tersedia selama 24 jam sehari.



Mereka memahami bahwa menjaga fokus, beristirahat, atau menyelesaikan pekerjaan juga merupakan bentuk penghargaan terhadap diri sendiri.



Selama komunikasi tetap dilakukan dengan hormat dan jelas, menunda balasan bukanlah tanda kurang peduli, melainkan kemampuan mengelola tuntutan sosial secara sehat.



3. Memilih Menjauh dari Orang yang Toxic



Ada anggapan bahwa memutus hubungan adalah tindakan yang kasar atau tidak setia.



Padahal, psikologi menunjukkan bahwa menjaga kesehatan mental sering kali mengharuskan seseorang membatasi interaksi dengan individu yang manipulatif, merendahkan, atau terus-menerus menguras energi emosional.



Orang yang cerdas secara emosional tidak membenci siapa pun. Mereka hanya memahami bahwa tidak semua hubungan layak dipertahankan.



Mereka lebih memilih lingkungan yang mendukung pertumbuhan daripada terus bertahan dalam hubungan yang merusak kesejahteraan psikologis.



4. Tidak Takut Mengakui Kesalahan



Sebagian orang menganggap mengakui kesalahan sebagai tanda kelemahan.



Sebaliknya, individu dengan kecerdasan emosional tinggi justru mampu menerima kritik tanpa merasa harga dirinya runtuh.



Mereka memahami bahwa setiap orang bisa melakukan kesalahan dan kesalahan merupakan kesempatan untuk belajar.



Alih-alih mencari kambing hitam, mereka berani berkata, "Ya, saya salah," lalu fokus memperbaiki keadaan.



Sikap ini menunjukkan adanya kesadaran diri (self-awareness) dan pengendalian ego yang kuat.



5. Lebih Suka Menyendiri Sesekali



Orang yang sering menyendiri kerap dicap antisosial, sombong, atau tidak suka bergaul.



Padahal, banyak individu dengan kecerdasan emosional tinggi memanfaatkan waktu sendiri untuk memulihkan energi, merefleksikan pengalaman, dan memahami emosinya.



Psikologi menyebut proses ini sebagai self-reflection.



Melalui refleksi diri, seseorang mampu mengenali penyebab emosinya, mengevaluasi keputusan, serta meningkatkan kualitas hubungan dengan orang lain.



Menyendiri bukan berarti kesepian. Justru bagi sebagian orang, itu adalah kebutuhan emosional yang sehat.



6. Tidak Berusaha Menyenangkan Semua Orang



Keinginan agar semua orang menyukai kita sering kali justru menjadi sumber kecemasan.



Orang dengan EQ tinggi memahami bahwa mustahil memperoleh persetujuan dari setiap orang.



Karena itu, mereka lebih memilih bertindak sesuai nilai dan prinsip yang diyakini daripada terus mengejar validasi.



Mereka tetap menghormati pendapat orang lain, tetapi tidak membiarkan penilaian tersebut mengendalikan seluruh keputusan hidupnya.



Kemampuan ini mencerminkan kepercayaan diri yang sehat dan kestabilan emosional.



7. Berani Menunjukkan Emosi Secara Jujur



Masih banyak orang percaya bahwa menangis, kecewa, atau mengungkapkan kesedihan adalah tanda kelemahan.



Padahal, psikologi justru menilai kemampuan mengekspresikan emosi secara tepat sebagai salah satu ciri kecerdasan emosional.



Orang dengan EQ tinggi tidak memendam seluruh emosinya hingga meledak suatu hari nanti.



Mereka mampu mengatakan bahwa dirinya sedih, kecewa, marah, atau lelah tanpa harus menyerang orang lain.



Dengan mengungkapkan emosi secara sehat, konflik lebih mudah diselesaikan dan hubungan interpersonal menjadi lebih kuat.



Mengapa Kebiasaan Ini Sering Disalahpahami?



Masyarakat sering menilai perilaku berdasarkan norma sosial, bukan berdasarkan fungsi psikologisnya.



Akibatnya, orang yang menjaga batasan dianggap egois, yang menyendiri dianggap antisosial, dan yang berani menolak dianggap tidak baik.



Padahal, kecerdasan emosional bukan tentang selalu bersikap menyenangkan.



Kecerdasan emosional adalah kemampuan menjaga keseimbangan antara menghargai diri sendiri dan menghormati orang lain.



Seseorang yang memiliki EQ tinggi mampu mengendalikan emosinya tanpa menekan perasaannya, mampu berempati tanpa kehilangan identitas diri, serta mampu membantu orang lain tanpa mengorbankan kesehatan mentalnya sendiri.



Penutup



Memiliki salah satu atau bahkan beberapa kebiasaan di atas bukan berarti seseorang pasti memiliki kecerdasan emosional yang tinggi. Namun, jika kebiasaan tersebut dilakukan secara sehat, penuh kesadaran, dan disertai kemampuan memahami emosi diri maupun orang lain, psikologi melihatnya sebagai indikator perkembangan emosional yang baik.



Pada akhirnya, kecerdasan emosional bukan diukur dari seberapa sering seseorang tersenyum atau menyenangkan orang lain. Sebaliknya, EQ terlihat dari kemampuan mengelola emosi, menetapkan batasan, bersikap autentik, serta membangun hubungan yang sehat tanpa mengabaikan kesejahteraan diri sendiri.





Daripada berusaha menjadi pribadi yang selalu disukai semua orang, mungkin jauh lebih penting untuk menjadi pribadi yang mampu memahami diri sendiri, mengelola emosi dengan bijaksana, dan menjalani hubungan yang saling menghargai. Itulah fondasi utama kecerdasan emosional menurut psikologi.***