Psikologi Ungkap 6 Tanda Kesehatan Mental Kamu Sedang Terganggu

Tanda kesehatan mental kamu sedang terganggu menurut psikologi / foto : Magnific/ freepik
JawaPos.com – Psikologi kerap mengungkap bahwa sejumlah kebiasaan sehari-hari sebenarnya menjadi tanda kesehatan mental sedang terganggu.
Banyak orang menganggap rasa lelah dan malas sebagai hal biasa, padahal itu bisa menjadi tanda tersembunyi.
Kesehatan mental yang terganggu sering tidak disadari karena gejalanya muncul secara perlahan.
Dilansir dari laman YourTango pada Senin (20/7), berikut enam tanda menurut psikologi yang perlu diperhatikan sebelum kondisi semakin memburuk.
1. Selalu merasa lelah dan lesu
Rasa lelah yang terus-menerus sering kali dipicu oleh kualitas tidur yang buruk. Pikiran yang terus berputar membuat tubuh sulit masuk ke fase tidur nyenyak.
Bahkan setelah tidur cukup lama, tubuh masih terasa butuh istirahat lebih banyak.
Kondisi ini biasanya disebabkan oleh kelelahan mental akibat emosi seperti sedih, marah, atau cemas.
Otak yang bekerja tanpa henti akhirnya melambat karena beban pikiran yang menumpuk.
2. Mengisolasi diri jadi satu-satunya cara menjaga emosi tetap stabil
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