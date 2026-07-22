7 Alasan Mengapa Menemukan Minat Baru Sangat Bermanfaat untuk Kesehatan Mental Menurut Psikologi

seseorang yang menemukan minat baru / foto: Magnific/chokniti

JawaPos.com - Di tengah kesibukan pekerjaan, tuntutan keluarga, hingga tekanan kehidupan sehari-hari, banyak orang merasa hidup berjalan secara monoton. Rutinitas yang sama setiap hari sering kali membuat pikiran lelah, motivasi menurun, bahkan meningkatkan risiko stres dan burnout. Salah satu cara sederhana namun memiliki dampak besar terhadap kesehatan mental adalah menemukan minat atau hobi baru.

Dilansir dari Psychology Today pada Rabu (22/9), dalam dunia psikologi, memiliki aktivitas yang memberikan rasa penasaran, tantangan, dan kepuasan terbukti mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis. Minat baru tidak harus berupa sesuatu yang mahal atau rumit. Belajar memasak, berkebun, melukis, bermain alat musik, membaca genre buku baru, fotografi, hingga olahraga ringan dapat memberikan manfaat yang luar biasa bagi pikiran.



Lalu, mengapa menemukan minat baru sangat penting bagi kesehatan mental? Berikut penjelasan berdasarkan sudut pandang psikologi.



1. Mengurangi Tingkat Stres dan Kecemasan



Psikologi menjelaskan bahwa ketika seseorang melakukan aktivitas yang disukai, otak akan lebih fokus pada aktivitas tersebut daripada memikirkan berbagai masalah yang sedang dihadapi. Kondisi ini dikenal sebagai distraksi positif, yaitu pengalihan perhatian dari pikiran yang memicu stres menuju aktivitas yang memberikan pengalaman menyenangkan.



Saat seseorang menikmati hobinya, tubuh juga cenderung menurunkan produksi hormon kortisol yang berkaitan dengan stres. Sebaliknya, otak akan melepaskan hormon seperti dopamin dan endorfin yang berperan dalam menciptakan rasa bahagia dan nyaman.



Misalnya, seseorang yang memiliki kebiasaan melukis setelah pulang kerja sering kali merasa pikirannya menjadi lebih tenang. Begitu pula dengan berkebun atau merawat tanaman yang mampu memberikan efek relaksasi secara alami.



Dengan kata lain, minat baru dapat menjadi "ruang aman" bagi pikiran untuk beristirahat dari tekanan kehidupan.



2. Memberikan Rasa Pencapaian dan Meningkatkan Kepercayaan Diri



Salah satu kebutuhan dasar manusia menurut psikologi adalah merasa kompeten atau mampu melakukan sesuatu. Ketika seseorang mempelajari keterampilan baru, sekecil apa pun kemajuannya, otak akan menganggapnya sebagai sebuah pencapaian.



Misalnya:



berhasil memasak resep pertama,

mampu memainkan lagu sederhana di gitar,

berhasil menyelesaikan lukisan,

atau mampu berlari sejauh 5 kilometer.



Setiap keberhasilan kecil tersebut meningkatkan rasa percaya diri. Individu mulai menyadari bahwa dirinya mampu belajar dan berkembang.



Psikolog menyebut proses ini sebagai mastery experience, yaitu pengalaman berhasil yang menjadi sumber utama terbentuknya self-efficacy atau keyakinan terhadap kemampuan diri.



Semakin tinggi rasa percaya diri, semakin baik pula kemampuan seseorang menghadapi tantangan hidup.



3. Membantu Otak Tetap Aktif dan Sehat



Belajar sesuatu yang baru merupakan latihan yang sangat baik bagi otak. Saat mempelajari keterampilan baru, otak membentuk koneksi antarsel saraf atau neuroplastisitas.



Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk terus berkembang sepanjang hidup. Semakin sering seseorang belajar hal baru, semakin aktif pula jaringan saraf yang digunakan.



Contohnya:



belajar bahasa asing,

memainkan alat musik,

fotografi,

menulis,

membuat kerajinan tangan.



Aktivitas tersebut membantu meningkatkan:



daya ingat,

konsentrasi,

kemampuan memecahkan masalah,

kreativitas,

serta fleksibilitas berpikir.



Karena itu, memiliki minat baru tidak hanya baik bagi kesehatan mental, tetapi juga mendukung kesehatan otak dalam jangka panjang.



4. Membantu Menemukan Makna dan Tujuan Hidup



Dalam psikologi positif, memiliki tujuan hidup merupakan salah satu faktor utama kebahagiaan.



Rutinitas yang hanya berisi bekerja dan memenuhi kewajiban terkadang membuat seseorang kehilangan semangat. Sebaliknya, ketika memiliki minat baru, seseorang memiliki sesuatu yang dinantikan setiap hari.



Misalnya:



ingin menyelesaikan satu buku setiap bulan,

ingin menguasai teknik fotografi,

ingin mengikuti lomba lari,

ingin membuka usaha kecil berdasarkan hobinya.



Tujuan-tujuan kecil seperti ini memberikan arah baru dalam kehidupan.



Penelitian psikologi menunjukkan bahwa individu yang memiliki aktivitas bermakna cenderung lebih tahan terhadap stres dan memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi.



5. Memperluas Lingkaran Sosial yang Positif



Banyak minat baru membuka kesempatan bertemu orang-orang yang memiliki ketertarikan yang sama.



Misalnya:



komunitas sepeda,

kelas melukis,

klub membaca,

komunitas pecinta tanaman,

kelas yoga,

atau kursus memasak.



Interaksi sosial yang positif merupakan salah satu faktor pelindung kesehatan mental.



Memiliki teman yang saling mendukung dapat:



mengurangi rasa kesepian,

meningkatkan rasa memiliki,

memberikan dukungan emosional,

memperluas perspektif,

bahkan membuka peluang karier.



Menurut psikologi sosial, hubungan yang sehat merupakan salah satu prediktor terkuat terhadap kebahagiaan seseorang.



6. Membantu Meningkatkan Kesadaran Diri (Self-Awareness)



Mencoba berbagai aktivitas baru sering kali membuat seseorang mengenali dirinya lebih dalam.



Mungkin sebelumnya seseorang mengira dirinya tidak kreatif, tetapi ternyata sangat menikmati menggambar.



Atau seseorang yang merasa tidak menyukai olahraga ternyata justru jatuh cinta pada hiking atau berenang.



Proses mencoba berbagai aktivitas membantu individu memahami:



apa yang membuatnya bahagia,

nilai-nilai yang dimiliki,

kekuatan diri,

kelemahan yang perlu dikembangkan,

hingga tujuan hidup yang lebih sesuai.



Dalam psikologi, peningkatan self-awareness berhubungan erat dengan kemampuan mengelola emosi dan mengambil keputusan yang lebih baik.



7. Meningkatkan Kebahagiaan dan Kesejahteraan Psikologis



Alasan terakhir sekaligus yang paling penting adalah karena minat baru mampu meningkatkan kesejahteraan psikologis secara keseluruhan.



Psikolog Mihaly Csikszentmihalyi memperkenalkan konsep flow, yaitu kondisi ketika seseorang begitu tenggelam dalam aktivitas yang dilakukan hingga lupa waktu.



Saat berada dalam kondisi flow:



pikiran menjadi lebih fokus,

emosi negatif berkurang,

kreativitas meningkat,

produktivitas bertambah,

dan muncul rasa puas setelah aktivitas selesai.



Pengalaman flow merupakan salah satu pengalaman psikologis paling positif yang dapat meningkatkan kebahagiaan jangka panjang.



Semakin sering seseorang mengalami kondisi ini melalui aktivitas yang disukai, semakin tinggi pula kualitas kesehatan mentalnya.



Bagaimana Cara Menemukan Minat Baru?



Jika Anda belum mengetahui apa yang benar-benar disukai, jangan khawatir. Minat sering kali ditemukan melalui proses mencoba, bukan menunggu inspirasi datang.



Beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain:



Coba satu aktivitas baru setiap bulan.

Ingat kembali hobi yang pernah disukai saat kecil.

Ikuti kelas singkat atau workshop.

Bergabung dengan komunitas sesuai ketertarikan.

Kurangi rasa takut gagal saat mencoba hal baru.

Luangkan waktu khusus setiap minggu untuk mengeksplorasi aktivitas yang menarik.

Nikmati proses belajar tanpa terlalu fokus pada hasil.

Kesimpulan



Menemukan minat baru bukan sekadar cara mengisi waktu luang, tetapi juga merupakan investasi bagi kesehatan mental. Dari sudut pandang psikologi, aktivitas yang memberikan rasa senang, tantangan, dan makna mampu membantu mengurangi stres, meningkatkan kepercayaan diri, menjaga kesehatan otak, memperluas hubungan sosial, memperdalam pemahaman diri, serta meningkatkan kebahagiaan secara keseluruhan.





Tidak ada kata terlambat untuk mencoba sesuatu yang baru. Langkah kecil seperti membaca buku dengan tema berbeda, belajar memasak, berkebun, atau mengikuti kelas seni dapat menjadi awal perubahan besar dalam kualitas hidup Anda. Pada akhirnya, minat baru bukan hanya memperkaya pengalaman, tetapi juga membantu membangun pikiran yang lebih sehat, tangguh, dan bahagia dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.***