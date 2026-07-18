Penghasilan Tinggi Belum Tentu Menandakan Kecerdasan, Kenali 7 Tandanya

Ilustrasi orang kaya (Magnific)
JawaPos.com - Banyak orang menganggap bahwa kesuksesan finansial merupakan cerminan dari tingkat kecerdasan seseorang. Tak sedikit yang menilai orang dengan gaji besar, jabatan tinggi, atau gaya hidup mewah pasti memiliki kemampuan intelektual di atas rata-rata.
Padahal, kecerdasan tidak dapat diukur hanya dari besarnya penghasilan atau pencapaian karier. Kemampuan berpikir, mengambil keputusan, beradaptasi, hingga mengelola emosi juga menjadi bagian penting dari kecerdasan yang tidak selalu terlihat dari status pekerjaan.
Mengutip GE Editing, terdapat tujuh tanda yang menurut psikologi dapat menunjukkan bahwa seseorang belum tentu memiliki tingkat kecerdasan tinggi, meskipun ia bekerja di posisi bergaji besar.
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1. Mereka tidak bisa mengakui kesalahan sendiri
Orang yang benar-benar cerdas memahami pentingnya kerendahan hati. Mereka tahu bahwa belajar terkadang membutuhkan kesalahan.
Seseorang yang menolak mengakui kesalahan atau dengan keras kepala mempertahankan ide-ide buruk mungkin lebih mementingkan ego daripada kebenaran.
Dalam posisi bergaji tinggi, hal ini mungkin tertutupi oleh otoritas atau budaya "yes-man", tetap mencerminkan penilaian yang buruk dan ketidakamanan intelektual.
2. Mereka mengandalkan status dan gelar untuk membuktikan harga diri
Orang pintar membiarkan ide dan tindakan berbicara sendiri.
Orang yang terus-menerus mengungkit jabatan, penghasilan, atau penghargaan mereka sering kali terlalu berlebihan dalam mengompensasi kekurangan tersebut.
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