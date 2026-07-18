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Irfan Ferdiansyah
Minggu, 19 Juli 2026 | 01.12 WIB

Tanpa Disadari, Orang yang Sering Menyela Pembicaraan Menunjukkan 7 Ciri Kepribadian Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang sering menyela pembicaraan (Magnific) - Image

Ilustrasi seseorang yang sering menyela pembicaraan (Magnific)

JawaPos.com - Dalam percakapan sehari-hari, kita terkadang menyela pembicaraan orang lain tanpa sadar. Namun, jika kebiasaan ini terjadi terlalu sering, hal tersebut bisa menjadi petunjuk adanya pola kepribadian tertentu.

Menurut ilmu psikologi, orang yang sering menyela pembicaraan biasanya tidak hanya sekadar kurang sabar atau terlalu bersemangat. Kebiasaan ini sebenarnya menunjukkan beberapa ciri kepribadian yang lebih mendalam.

Banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa kebiasaan menyela ini mencerminkan cara mereka berpikir, merespons orang lain, dan memandang hubungan sosial.

Melansir dari Geediting, berikut adalah 7 ciri kepribadian yang biasanya melekat pada orang yang sering menyela pembicaraan menurut psikologi:

1. Kecenderungan Egositik dan Dominan

Seseorang yang sering menyela pembicaraan sering kali memiliki kebutuhan tinggi untuk menjadi pusat perhatian. 

Mereka mungkin merasa bahwa pendapat atau cerita mereka lebih penting dari orang lain. 

Dalam psikologi, ini bisa dikaitkan dengan kepribadian egosentris atau dominan. 

Mereka merasa terdorong untuk mengambil alih percakapan karena ingin menjadi pemegang kendali, bukan pendengar pasif.

Editor: Candra Mega Sari
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