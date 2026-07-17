Anti Sosial tapi Berintelektual, 9 Kalimat Khas Orang Introvert Berpikiran Cerdas Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi menjelaskan bahwa orang dengan kecerdasan tinggi cenderung lebih peduli secara sosial namun kurang nyaman berbasa-basi.

Sikap pendiam yang mereka tunjukkan sering disalahartikan sebagai rasa malu oleh orang di sekitarnya.

Padahal kebiasaan tersebut muncul karena pikiran mereka bekerja jauh lebih dalam dibanding kebanyakan orang.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (17/7), berikut sembilan kalimat khas yang biasa diucapkan orang introvert berpikiran cerdas dalam percakapan sehari-hari.

1. "Saya butuh waktu sebentar"

Orang cerdas cenderung lebih sensitif dan mudah kewalahan menghadapi obrolan ringan sehari-hari.

Kondisi ini muncul karena pikiran mereka sudah dipenuhi banyak informasi yang terus berputar.

Situasi ramai atau percakapan dangkal membuat mereka kesulitan menyaring informasi tanpa menyendiri sejenak.

2. "Saya lebih memilih di rumah saja"