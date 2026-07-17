7 Kebiasaan Pria yang Berujung Kesepian di Usia Tua Menurut Psikologi

JawaPos.com – Psikologi mengungkap bahwa pola perilaku pria dalam hubungan bisa memprediksi kesepian di usia tua.

Sejumlah kebiasaan kecil sering luput dari perhatian meski berdampak besar pada kualitas hubungan jangka panjang.

Pria yang tampak baik di permukaan terkadang menyimpan pola perilaku yang justru menjauhkan orang-orang terdekat.

Dilansir dari laman YourTango pada Jumat (17/7), berikut tujuh kebiasaan pria yang cenderung membuat mereka berakhir kesepian dan terisolasi seiring bertambahnya usia.

1. Mengucapkan kalimat menyakitkan dengan nada lembut

Sindiran tajam yang dibalut nada ramah tetap tergolong perkataan yang menyakitkan hati.

Alasan "hanya jujur" atau "cuma bercanda" sering dipakai untuk menutupi komentar yang merendahkan.

Pola komunikasi semacam ini membuat orang di sekitarnya perlahan menjauh seiring waktu.

2. Sulit menerima penolakan dengan wajar