Pilih Gambar Gunting dan Ketahui Cara Anda Melepaskan Sesuatu yang Sudah Tidak Lagi Bermanfaat dalam Hidup, Tidak Hanya Barang

Gambar gunting ungkap cara Anda melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi bermanfaat dalam hidup. Sumber: Instagram aromanna.life.

JawaPos.com - Seperti fungsinya, yaitu untuk menggunting atau memotong, gambar gunting pilihan secara tidak langsung mencerminkan bagaimana cara Anda melepas, memotong, atau membuang sesuatu yang sudah tidak lagi bermanfaat dalam hidup.



Menariknya, ini tidak hanya untuk barang.



Dilansir JawaPos.com dari aromanna.life pada Kamis (16/7), berikut ini arti di balik masing-masing gambar gunting pilihan Anda terkait cara Anda melepaskan sesuatu yang sudah tidak lagi bermanfaat dalam hidup Anda.



A. Gunting Kain - Gaya Pemotong yang Rapi



Anda memilih gunting yang dirancang untuk pemotongan serius dan permanen pada material yang tebal.



Ini memiliki arti, ketika Anda memotong sesuatu, Anda melakukannya dengan rapi dan sempurna, tanpa berjumbai atau setengah-setengah.



Gunting yang berat yang membuat Anda tidak mudah meraihnya mencerminkan Anda yang menunggu sampai benar-benar yakin sebelum memotong.



Sisi gelapnya, kadang kala Anda menunggu sampai melewati titik dimana potongan akan menjadi paling rapi.



Aroma cypress atau cemara akan mendukung pemotongan di waktu yang tepat, bukan hanya waktu yang benar-benar pasti.



B. Gunting Bordir - Gaya Pemotong yang Teliti



Anda memilih gunting yang memang dirancang untuk pekerjaan yang teliti dan detail pada area yang sangat kecil.



Ini berarti potongan yang perlu Anda buat tidak besar dan dramatis, tapi spesifik.



Ibaratnya, satu benang dalam satu hubungan.



Sisi gelapnya, Anda membutuhkan ketelitian yang begitu tinggi yang terkadang membuat Anda gagal melakukan pemutusan sama sekali karena Anda tidak dapat menemukan benang yang tepat.



Aroma clary sage akan mendukung pengambilan keputusan yang tepat meskipun ada sedikit ketidakpastian tentang benang mana yang tepat.



C. Gunting Antik Berornamen - Gaya Pemotong Seremonial



Anda memilih gunting yang indah menjadikan momen memotong bukan tindakan biasa.



Ini berarti setiap pelepasan penting dalam hidup dan layak diakui.

Sesuatu yang diakhiri layak untuk dihormati, bukan hanya dibuang.



Sisi gelapnya, persyaratan sebelum memotong terkadang menunda pemotongan itu sendiri karena Anda tidak dapat menciptakan kondisi yang tepat.



Padahal, beberapa hal perlu dipotong meski di waktu yang tidak sempurna.



Aroma myrrh akan mendukung penghormatan terhadap apa yang berakhir tanpa perlu akhir tersebut sempurna secara seremonial.



D. Gunting Rumah Sederhana - Gaya Pemotong Praktis



Anda memilih gunting sehari-hari yang praktis, sama sekali tidak ada kesan romantis di dalamnya.



Ini berarti Anda melepaskan sesuatu dalam hidup sebagai masalah praktis, bukan emosional.



Ketika sesuatu perlu dibuang, Anda memotongnya dan melanjutkan.



Sisi gelapnya, kecepatan dalam melepaskan atau memotong terkadang melewati proses yang membuat pemotongan benar-benar final.



Jadi, jika Anda memotong sesuatu, suatu saat mungkin Anda kembali mengambilnya.

Ini disebabkan karena Anda tidak pernah memotong dengan sepenuhnya dirasakan.



Aroma helichrysum mendukung proses apa yang dipotong daripada hanya memotongnya begitu saja.