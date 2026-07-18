4 Zodiak yang Diprediksi Menjalani Hidup Lebih Tenang dan Penuh Keberuntungan di Akhir Juli 2026

Ilustrasi Zodiak yang diprediksi menjalani hidup lebih tenang sekaligus dipenuhi keberuntungan. (Magnific)
JawaPos.Com - Memasuki penghujung Juli 2026, banyak orang mulai berharap kehidupan bergerak ke arah yang lebih baik.
Setelah melalui berbagai tantangan, tekanan pekerjaan, hingga persoalan keuangan, momen ini dipercaya menjadi waktu yang tepat bagi sebagian zodiak untuk menikmati perubahan positif.
Dalam astrologi, pergerakan planet sering dikaitkan dengan datangnya peluang baru, hubungan yang semakin harmonis, hingga kondisi finansial yang lebih stabil.
Prediksi zodiak memang bukan kepastian, tetapi kerap dijadikan hiburan sekaligus penyemangat untuk menjalani hari dengan lebih optimistis.
Energi positif yang dipercaya mengiringi akhir Juli 2026 disebut membawa keberuntungan bagi beberapa zodiak yang selama ini terus berusaha dan tidak mudah menyerah.
Dilansir dari Yourtango, inilah empat zodiak yang diprediksi menjalani hidup lebih tenang sekaligus dipenuhi keberuntungan pada akhir Juli 2026.
1. Taurus
Taurus menjadi salah satu zodiak yang diperkirakan menikmati perubahan besar menjelang berakhirnya Juli 2026.
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