Sebelum Terlelap, Lakukan 7 Kebiasaan Ini untuk Mendukung Penurunan Berat Badan

ilustrasi orang menimbang berat badan. (Freepik)
JawaPos.com – Menurunkan berat badan tidak hanya bergantung pada pola makan dan aktivitas fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh kebiasaan sehari-hari yang mendukung gaya hidup sehat.
Rutinitas yang dilakukan menjelang tidur dapat membantu tubuh mendapatkan istirahat berkualitas, menjaga keseimbangan hormon, mengelola stres, serta mendukung metabolisme yang lebih optimal.
Dirangkum dari NDTV, berikut tujuh kebiasaan sebelum tidur yang dapat menjadi bagian dari rutinitas sehat untuk membantu mencapai target penurunan berat badan.
1. Pertahankan jadwal tidur yang konsisten
Tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari bantu mengatur jam internal tubuh, meningkatkan metabolisme dan keseimbangan hormon.
Pola tidur yang buruk dapat mengganggu hormon lapar seperti ghrelin dan leptin, yang menyebabkan peningkatan nafsu makan dan penambahan berat badan.
Usahakan untuk tidur berkualitas selama 7–9 jam setiap malam.
2. Minum teh herbal atau air hangat
Secangkir teh herbal, seperti chamomile atau peppermint dapat meningkatkan relaksasi dan pencernaan sebelum tidur.
Air hangat dengan lemon atau kayu manis bantu detoksifikasi tubuh, menstabilkan gula darah, dan mendukung metabolisme lemak saat Anda tidur.
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