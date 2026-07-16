Jika Anda dan Pasangan Sedang Mengalami Stres dalam Hubungan, Cobalah 7 Kegiatan di Laut Ini Menurut Psikologi

Ilustrasi seseorang yang pergi ke laut bersama pasangan (Magnific/Freepic.diller)
JawaPos.com - Setiap hubungan pasti mengalami pasang surut. Rutinitas yang padat, tekanan pekerjaan, masalah finansial, hingga kurangnya waktu berkualitas bersama sering kali membuat hubungan dipenuhi stres. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat memicu pertengkaran, komunikasi yang memburuk, bahkan menjauhkan pasangan secara emosional.
Salah satu cara sederhana namun efektif untuk mengurangi ketegangan adalah menghabiskan waktu bersama di alam, khususnya di laut. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi lingkungan menunjukkan bahwa berada di dekat perairan seperti pantai atau laut dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, serta memperkuat ikatan sosial.
Konsep ini bahkan dikenal sebagai blue space, yaitu lingkungan yang didominasi oleh unsur air dan dipercaya memiliki efek positif terhadap kesehatan mental. Suara ombak, angin laut, serta pemandangan cakrawala mampu memberikan rasa tenang yang sulit ditemukan di tengah hiruk pikuk perkotaan.
Dilansir dari Kamis (16/7), jika Anda dan pasangan sedang merasa hubungan mulai terasa melelahkan, berikut tujuh kegiatan di laut yang layak dicoba menurut perspektif psikologi.
Baca Juga: Jika Anda Ingin Benar-Benar Menikmati Pekerjaan, Kenali 6 Rahasia yang Jarang Diketahui Ini Menurut Psikologi
1. Berjalan Santai Menyusuri Pantai
Kegiatan sederhana seperti berjalan berdua di tepi pantai ternyata memiliki manfaat psikologis yang besar. Irama langkah yang santai, suara deburan ombak, serta udara laut membantu tubuh menurunkan kadar hormon stres, yaitu kortisol.
Selain itu, berjalan berdampingan membuat pasangan lebih mudah berbicara tanpa tekanan. Berbeda dengan duduk saling berhadapan yang terkadang terasa seperti sedang "berdebat", berjalan bersama menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai dan alami.
Tidak perlu membahas masalah hubungan secara langsung. Biarkan percakapan mengalir mengenai hal-hal ringan hingga perlahan masuk ke topik yang lebih mendalam.
2. Menikmati Matahari Terbit atau Matahari Terbenam
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Analisis Prediksi Bursa Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Albiceleste Sudah Teruji hingga 120 Menit
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Kompak Turun, Berikut Daftar Harga Terbaru BBM Pertamina hingga Shell
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
MA Kekurangan 1.600 Hakim, Lulusan Fakultas Hukum Ditawari Gaji Rp 50 Juta Per Bulan
Prediksi Skor Inggris vs Argentina di Piala Dunia 2026: Lionel Messi Cs Dijagokan Singkirkan Three Lions dan Lolos ke Final