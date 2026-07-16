Jika Anda dan Pasangan Sedang Mengalami Stres dalam Hubungan, Cobalah 7 Kegiatan di Laut Ini Menurut Psikologi



JawaPos.com - Setiap hubungan pasti mengalami pasang surut. Rutinitas yang padat, tekanan pekerjaan, masalah finansial, hingga kurangnya waktu berkualitas bersama sering kali membuat hubungan dipenuhi stres. Jika dibiarkan berlarut-larut, kondisi ini dapat memicu pertengkaran, komunikasi yang memburuk, bahkan menjauhkan pasangan secara emosional.

Salah satu cara sederhana namun efektif untuk mengurangi ketegangan adalah menghabiskan waktu bersama di alam, khususnya di laut. Berbagai penelitian dalam bidang psikologi lingkungan menunjukkan bahwa berada di dekat perairan seperti pantai atau laut dapat membantu menurunkan tingkat stres, meningkatkan suasana hati, serta memperkuat ikatan sosial.

Konsep ini bahkan dikenal sebagai blue space, yaitu lingkungan yang didominasi oleh unsur air dan dipercaya memiliki efek positif terhadap kesehatan mental. Suara ombak, angin laut, serta pemandangan cakrawala mampu memberikan rasa tenang yang sulit ditemukan di tengah hiruk pikuk perkotaan.

Dilansir dari Kamis (16/7), jika Anda dan pasangan sedang merasa hubungan mulai terasa melelahkan, berikut tujuh kegiatan di laut yang layak dicoba menurut perspektif psikologi.

1. Berjalan Santai Menyusuri Pantai

Kegiatan sederhana seperti berjalan berdua di tepi pantai ternyata memiliki manfaat psikologis yang besar. Irama langkah yang santai, suara deburan ombak, serta udara laut membantu tubuh menurunkan kadar hormon stres, yaitu kortisol.

Selain itu, berjalan berdampingan membuat pasangan lebih mudah berbicara tanpa tekanan. Berbeda dengan duduk saling berhadapan yang terkadang terasa seperti sedang "berdebat", berjalan bersama menciptakan suasana komunikasi yang lebih santai dan alami.

Tidak perlu membahas masalah hubungan secara langsung. Biarkan percakapan mengalir mengenai hal-hal ringan hingga perlahan masuk ke topik yang lebih mendalam.