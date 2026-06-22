Rezeki Terasa Seret? Primbon Jawa Mengungkap 5 Sikap yang Diam-Diam Menghambat Keberkahan Hidup

Ilustrasi Menghambat Keberkahan Hidup (jcomp/magnific)
JawaPos.com - Pernahkah Anda merasa telah bekerja keras setiap hari, tetapi hasil yang diperoleh tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan? Kesempatan datang silih berganti, namun selalu berakhir tanpa hasil yang diharapkan.
Penghasilan terasa cepat habis, usaha sulit berkembang, dan berbagai persoalan muncul seakan datang tanpa jeda.
Dalam pandangan masyarakat Jawa, kondisi tersebut tidak selalu dikaitkan dengan kurangnya kemampuan atau minimnya kerja keras.
Sejak dahulu, para leluhur meyakini bahwa ada faktor-faktor lain yang turut memengaruhi kelancaran rezeki seseorang.
Faktor tersebut sering kali berasal dari sikap, kebiasaan, dan kondisi batin yang tidak disadari.
Primbon Jawa mengajarkan bahwa rezeki bukan hanya soal uang dan kekayaan.
Kesehatan, keharmonisan keluarga, ketenangan hati, serta kemudahan dalam menjalani kehidupan juga merupakan bagian dari rezeki yang patut disyukuri.
Berikut beberapa sikap yang menurut petuah leluhur Jawa dipercaya dapat menghambat datangnya keberkahan dalam hidup dilansir dari YouTube Kidung Primbon pada Senin (22/06).
1. Meremehkan Orang Lain Tanpa Disadari
Salah satu sikap yang paling sering disebut dalam berbagai petuah Jawa adalah kebiasaan memandang rendah orang lain. Sikap ini tidak selalu terlihat secara terang-terangan.
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