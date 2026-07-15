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Rabbany Wanadriani
Kamis, 16 Juli 2026 | 03.40 WIB

Mengapa Orang Cerdas Lebih Betah Sendirian? Ini 7 Penjelasannya Menurut Penelitian

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sendirian. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Banyak orang menganggap menghabiskan waktu sendirian identik dengan rasa kesepian.

Padahal, bagi sebagian individu, terutama mereka yang memiliki tingkat kecerdasan tinggi, menikmati kesendirian merupakan pilihan yang memberikan banyak manfaat.

Mereka memahami bahwa menyendiri tidak selalu berarti merasa terisolasi, melainkan menjadi kesempatan untuk berpikir lebih jernih, memulihkan energi, dan mengembangkan diri.

Mengutip Your Tango, sejumlah penelitian mengungkap tujuh alasan yang membuat orang cerdas cenderung lebih nyaman menghabiskan waktu sendirian.

1. Waktu sendiri bantu pengaturan emosi

Orang-orang yang cerdas peka terhadap lingkungan sekitar, yang merupakan salah satu alasan mereka lebih suka menghabiskan banyak waktu sendirian.

Menurut penelitian, waktu sendirian sangat penting untuk pengaturan emosi.

Menyendiri tidak selalu mudah atau menyenangkan, tetapi memungkinkan orang untuk menekan jeda dan benar-benar memproses apa yang mereka rasakan.

2. Mereka mengisi ulang tenaga

Orang-orang yang cerdas lebih suka menghabiskan banyak waktu sendirian karena berada di sekitar orang lain menguras baterai sosial mereka.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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