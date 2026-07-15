11 Kebiasaan Buruk Orang Cerdas yang Terlihat Kasar Menurut Psikologi

JawaPos.com – Orang cerdas sering kali memiliki kebiasaan buruk yang membuat mereka terlihat kasar di mata orang lain tanpa disadari.

Psikologi menjelaskan bahwa perilaku-perilaku ini bukan berasal dari niat buruk, melainkan dari cara kerja pikiran yang berbeda.

Memahami kebiasaan-kebiasaan ini penting agar orang cerdas dan orang di sekitarnya bisa saling menghargai dengan lebih baik.

Dilansir dari laman YourTango pada Selasa (14/6), berikut sebelas kebiasaan yang sering dimiliki orang dengan kecerdasan tinggi dan sering disalahartikan sebagai sikap tidak sopan.

1. Mempertanyakan otoritas

Orang cerdas menolak menerima sesuatu sebagai kebenaran hanya karena seseorang yang berkuasa mengatakannya.

Mereka mengajukan pertanyaan yang dianggap tidak pantas oleh orang lain karena mereka ingin memahami alasan di balik sistem yang ada.

Sikap ini bukan tentang ketidaksopanan, melainkan tentang dorongan untuk mendorong batas dan berbicara jujur kepada kekuasaan.

2. Menghindari basa-basi