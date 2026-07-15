Jika Anda Sering Cek Gejala Penyakit di Google, Anda Mungkin Menunjukkan 10 Perilaku Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Di era digital, Google sering kali menjadi "dokter pertama" sebelum kita benar-benar menemui tenaga medis. Sedikit pusing, jantung berdebar, atau nyeri yang sulit dijelaskan, semuanya langsung diketik di kolom pencarian.

Awalnya, kebiasaan ini mungkin terasa wajar. Namun, ketika dilakukan berulang kali secara intens dan disertai rasa cemas yang berlebihan, psikologi melihatnya sebagai kondisi yang lebih serius daripada sekadar rasa ingin tahu.

Fenomena ini dikenal sebagai cyberchondria, yaitu kecenderungan mencari informasi kesehatan secara berlebihan di internet hingga memicu kecemasan. Di balik kebiasaan mencari gejala penyakit secara obsesif ini, sering kali tersembunyi pola perilaku dan kondisi psikologis tertentu.

Dilansir dari Geediting, jika Anda sering terjebak dalam siklus ini, bisa jadi Anda menunjukkan beberapa perilaku berikut.

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1. Selalu Mengantisipasi Skenario Terburuk

Saat membaca satu gejala ringan, pikiran Anda langsung meloncat ke kemungkinan penyakit paling serius. Sakit kepala bukan lagi sekadar kurang tidur, tetapi langsung diasosiasikan dengan tumor otak atau gangguan saraf berat. Menurut psikologi, pola ini berkaitan dengan catastrophic thinking, yaitu kecenderungan memperbesar ancaman meski buktinya minim.

2. Sulit Merasa Tenang Meski Sudah Mendapat Jawaban

Alih-alih merasa lega setelah membaca penjelasan medis, Anda justru semakin gelisah. Satu artikel tidak pernah cukup. Anda membuka forum, blog, jurnal, hingga video, berharap menemukan jawaban yang benar-benar menenangkan namun ketenangan itu tak kunjung datang.