Mudah Membuat Orang Asing Merasa Nyaman? Anda Memiliki 7 Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

JawaPos.com - Tidak semua orang mampu membuat orang asing merasa nyaman hanya dalam hitungan menit. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi rasanya seperti sedang berbicara dengan teman lama? Percakapan mengalir tanpa canggung, suasana terasa hangat, dan Anda merasa didengarkan tanpa dihakimi.

Kemampuan seperti ini bukan sekadar bakat alami. Dalam dunia psikologi, hal tersebut sering kali berkaitan dengan kombinasi kecerdasan emosional, empati, serta keterampilan sosial yang berkembang dengan baik. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini biasanya mampu membangun rasa percaya sejak awal, bahkan tanpa usaha yang berlebihan.

Menariknya, kemampuan membuat orang lain merasa nyaman merupakan ciri yang relatif langka. Tidak semua individu dapat melakukannya secara konsisten karena dibutuhkan keseimbangan antara memahami diri sendiri dan memahami orang lain.

Lalu, apa saja karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang tersebut?

Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh kepribadian langka menurut perspektif psikologi yang sering ditemukan pada mereka yang mampu membuat orang asing merasa nyaman.

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1. Memiliki Empati yang Tinggi

Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain tanpa harus mengalami hal yang sama. Orang yang berempati tinggi tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga menangkap emosi yang tersembunyi di baliknya.

Ketika berbicara dengan orang baru, mereka mampu membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Mereka akan menyesuaikan respons agar lawan bicara merasa dihargai.

Misalnya, jika seseorang tampak gugup, mereka tidak akan langsung mengajukan pertanyaan yang membuat tekanan bertambah. Sebaliknya, mereka akan memilih topik yang ringan sehingga suasana menjadi lebih santai.