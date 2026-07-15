Mudah Membuat Orang Asing Merasa Nyaman? Anda Memiliki 7 Kepribadian Langka Ini Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang asing nyaman./Magnific/tirachardz
JawaPos.com - Tidak semua orang mampu membuat orang asing merasa nyaman hanya dalam hitungan menit. Pernahkah Anda bertemu seseorang yang baru dikenal, tetapi rasanya seperti sedang berbicara dengan teman lama? Percakapan mengalir tanpa canggung, suasana terasa hangat, dan Anda merasa didengarkan tanpa dihakimi.
Kemampuan seperti ini bukan sekadar bakat alami. Dalam dunia psikologi, hal tersebut sering kali berkaitan dengan kombinasi kecerdasan emosional, empati, serta keterampilan sosial yang berkembang dengan baik. Orang-orang yang memiliki kemampuan ini biasanya mampu membangun rasa percaya sejak awal, bahkan tanpa usaha yang berlebihan.
Menariknya, kemampuan membuat orang lain merasa nyaman merupakan ciri yang relatif langka. Tidak semua individu dapat melakukannya secara konsisten karena dibutuhkan keseimbangan antara memahami diri sendiri dan memahami orang lain.
Lalu, apa saja karakteristik yang dimiliki oleh orang-orang tersebut?
Dilansir dari Psychology Today pada Selasa (14/7), terdapat tujuh kepribadian langka menurut perspektif psikologi yang sering ditemukan pada mereka yang mampu membuat orang asing merasa nyaman.
1. Memiliki Empati yang Tinggi
Empati adalah kemampuan memahami dan merasakan apa yang sedang dialami orang lain tanpa harus mengalami hal yang sama. Orang yang berempati tinggi tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga menangkap emosi yang tersembunyi di baliknya.
Ketika berbicara dengan orang baru, mereka mampu membaca bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara. Mereka akan menyesuaikan respons agar lawan bicara merasa dihargai.
Misalnya, jika seseorang tampak gugup, mereka tidak akan langsung mengajukan pertanyaan yang membuat tekanan bertambah. Sebaliknya, mereka akan memilih topik yang ringan sehingga suasana menjadi lebih santai.
Dalam psikologi, empati merupakan fondasi utama hubungan interpersonal yang sehat karena mampu menciptakan rasa aman secara emosional.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu
Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa