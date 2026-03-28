8 Hal yang Dilakukan Orang yang Benar-Benar Rendah Hati yang Baru Anda Sadari Setelahnya Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar rendah hati./Magnific/user26823545
JawaPos.com - Rendah hati sering kali disalahartikan sebagai sikap pendiam, kurang percaya diri, atau selalu mengalah. Padahal, dalam psikologi, kerendahan hati merupakan salah satu karakter yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, hubungan sosial yang sehat, dan kemampuan melihat diri secara realistis.
Menariknya, orang yang benar-benar rendah hati jarang berusaha menunjukkan bahwa mereka rendah hati. Justru, Anda baru menyadari kualitas itu setelah mengenal mereka lebih lama. Mereka tidak haus pengakuan, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam melalui tindakan sehari-hari.
Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat delapan kebiasaan orang yang benar-benar rendah hati yang sering baru disadari belakangan.
1. Mereka Lebih Banyak Mendengarkan daripada Berbicara
Orang yang rendah hati tidak merasa harus selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan. Mereka memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, bahkan keluh kesah.
Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mendengarkan secara aktif merupakan tanda empati yang tinggi. Mereka tidak mendengarkan hanya untuk membalas, tetapi benar-benar ingin memahami apa yang disampaikan lawan bicara.
Setelah berbincang dengan mereka, banyak orang merasa dihargai dan didengarkan. Barulah kemudian disadari bahwa percakapan itu terasa nyaman karena mereka tidak sibuk membicarakan diri sendiri.
2. Mereka Bersedia Mengakui Kesalahan
Tidak semua orang mampu mengatakan, "Saya salah."
Bagi orang yang benar-benar rendah hati, mengakui kesalahan bukanlah ancaman terhadap harga diri. Sebaliknya, mereka melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.
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