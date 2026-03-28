Logo JawaPos
HomeKepribadian
Author avatar - Image
Irfan Ferdiansyah
Rabu, 15 Juli 2026 | 08.49 WIB

8 Hal yang Dilakukan Orang yang Benar-Benar Rendah Hati yang Baru Anda Sadari Setelahnya Menurut Psikologi

seseorang yang benar-benar rendah hati./Magnific/user26823545 - Image

seseorang yang benar-benar rendah hati./Magnific/user26823545

JawaPos.com - Rendah hati sering kali disalahartikan sebagai sikap pendiam, kurang percaya diri, atau selalu mengalah. Padahal, dalam psikologi, kerendahan hati merupakan salah satu karakter yang berkaitan dengan kecerdasan emosional, hubungan sosial yang sehat, dan kemampuan melihat diri secara realistis.

Menariknya, orang yang benar-benar rendah hati jarang berusaha menunjukkan bahwa mereka rendah hati. Justru, Anda baru menyadari kualitas itu setelah mengenal mereka lebih lama. Mereka tidak haus pengakuan, tetapi meninggalkan kesan yang mendalam melalui tindakan sehari-hari.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), terdapat delapan kebiasaan orang yang benar-benar rendah hati yang sering baru disadari belakangan.

1. Mereka Lebih Banyak Mendengarkan daripada Berbicara

Orang yang rendah hati tidak merasa harus selalu menjadi pusat perhatian dalam setiap percakapan. Mereka memberikan ruang bagi orang lain untuk menyampaikan pendapat, pengalaman, bahkan keluh kesah.

Dalam psikologi komunikasi, kemampuan mendengarkan secara aktif merupakan tanda empati yang tinggi. Mereka tidak mendengarkan hanya untuk membalas, tetapi benar-benar ingin memahami apa yang disampaikan lawan bicara.

Setelah berbincang dengan mereka, banyak orang merasa dihargai dan didengarkan. Barulah kemudian disadari bahwa percakapan itu terasa nyaman karena mereka tidak sibuk membicarakan diri sendiri.

2. Mereka Bersedia Mengakui Kesalahan

Tidak semua orang mampu mengatakan, "Saya salah."

Bagi orang yang benar-benar rendah hati, mengakui kesalahan bukanlah ancaman terhadap harga diri. Sebaliknya, mereka melihat kesalahan sebagai kesempatan untuk belajar dan berkembang.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Artikel Terkait
5 Weton Kaya dengan Kepribadian Rendah Hati dan Tidak Sombong Menurut Primbon Jawa - Image
Zodiak

5 Weton Kaya dengan Kepribadian Rendah Hati dan Tidak Sombong Menurut Primbon Jawa

Selasa, 16 Juni 2026 | 17.09 WIB

7 Kepribadian yang Akan Dikembangkan Anak-anak, Apabila Tumbuh dengan Orang Tua yang Menanamkan Sikap Rendah Hati, Ini Kata Psikologi - Image
Parenting

7 Kepribadian yang Akan Dikembangkan Anak-anak, Apabila Tumbuh dengan Orang Tua yang Menanamkan Sikap Rendah Hati, Ini Kata Psikologi

Sabtu, 28 Maret 2026 | 00.11 WIB

7 Hal yang Orang Berhenti Terburu-Buru Setelah Menyadari Waktu Bukanlah Musuh Menurut Psikologi - Image
Lifestyle

7 Hal yang Orang Berhenti Terburu-Buru Setelah Menyadari Waktu Bukanlah Musuh Menurut Psikologi

Rabu, 15 Juli 2026 | 03.50 WIB

Terpopuler

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga - Image
1

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

2

Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu

3

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

4

Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri

5

Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986

6

Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Argentina Mengajukan Permintaan Khusus kepada FIFA Sebelum Melawan Inggris di Semifinal Piala Dunia 2026

9

Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di  Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore