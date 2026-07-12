9 Cara Introvert Menunjukkan Keinginan untuk Menyendiri Tanpa Mengatakannya Secara Langsung

JawaPos.com - Memahami kebutuhan seseorang akan ruang pribadi terkadang tidak selalu mudah, terutama ketika mereka tidak menyampaikannya melalui kata-kata.

Bagi sebagian orang introvert, keinginan untuk menikmati waktu sendiri sering kali ditunjukkan melalui berbagai tanda nonverbal yang halus.

Mereka memiliki cara tersendiri untuk memberi sinyal bahwa sedang membutuhkan waktu untuk beristirahat, berpikir, atau mengisi kembali energi.

Mengutip Geediting, berikut sembilan cara yang kerap dilakukan introvert untuk menunjukkan bahwa mereka ingin menikmati kesendirian tanpa harus mengungkapkannya secara langsung.

Baca Juga:7 Kepribadian Unik Orang Introvert yang Suka Belanja Sendiri Tanpa Ditemani Menurut Psikologi

1. Bahasa tubuh yang halus

Sering kali, seorang introvert akan menggunakan bahasa tubuh untuk memberi sinyal kebutuhan akan kesendirian.

Hal ini bisa dilakukan dengan cara yang halus seperti menjauhkan tubuh dari orang lain, menghindari kontak mata, atau membenamkan diri dalam buku atau ponsel.

2. Headphone adalah tanda universal

Bagi kaum introvert, menggunakan headphone jadi cara efektif dan tidak konfrontatif untuk menciptakan sedikit ruang pribadi.