Jangan Terkecoh, Kenali 7 Ciri Manipulator Ulung Hanya dalam 5 Menit

ilustrasi manipulator ulung. /Freepik
JawaPos.com - Mengenali apakah seseorang memiliki niat yang tulus atau justru cenderung manipulatif merupakan kemampuan yang dapat membantu Anda terhindar dari berbagai persoalan di kemudian hari.
Memang, karakter manipulatif tidak selalu mudah dikenali, terutama saat baru pertama kali berinteraksi. Namun, psikologi menjelaskan bahwa ada sejumlah petunjuk yang bisa diamati sejak awal pertemuan.
Merujuk pada GE Editing, berikut tujuh cara mengenali sosok manipulator hanya dalam lima menit pertama setelah bertemu dengannya.
1. Mereka terlalu menawan
Anda baru saja bertemu dengan orang baru, tetapi ia sudah menunjukkan pesonanya.
Manipulator menggunakan teknik love bombing untuk memikat sehingga Anda cenderung tidak mempertanyakan motif mereka di kemudian hari.
Namun, jangan biarkan sanjungan mengaburkan penilaian Anda. Hubungan yang tulus membutuhkan waktu dan pengalaman bersama.
2. Mereka sering jadi korban
Manipulator sering menggunakan taktik playing victim untuk mendapatkan simpati dan mengalihkan perhatian dari perilaku buruk mereka sendiri.
Mereka selalu menyiapkan cerita sedih setiap kali ketahuan dan ini dirancang untuk menarik simpati.
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