Tak Selalu Beruntung, Ini 8 Alasan Pria Tampan Sulit Menaklukkan Hati Wanita

JawaPos.com - Banyak orang beranggapan bahwa pria dengan penampilan menarik akan lebih mudah mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari wanita. Namun, anggapan tersebut tidak selalu sesuai dengan kenyataan.

Faktanya, memiliki wajah tampan bukanlah jaminan seseorang dapat menjalin hubungan dengan wanita yang diidamkan. Meski penampilan fisik dapat memberikan kesan pertama yang positif dan membuka peluang untuk berkenalan, keberhasilan membangun hubungan yang langgeng tetap ditentukan oleh banyak faktor lain, seperti kepribadian, sikap, dan cara berkomunikasi.

Mengutip informasi dari GE Editing, berikut delapan alasan yang membuat pria berpenampilan menarik justru kerap kesulitan memikat hati wanita yang mereka inginkan.

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1. Persepsi narsisme

Penampilan bisa menipu. Salah satu alasan utama mengapa pria tampan gagal mendapatkan wanita idaman adalah persepsi narsisme.

Para wanita mungkin berasumsi bahwa pria tampan terlalu fokus pada dirinya sendiri untuk menjadi pasangan sempurna.

2. Faktor intimidasi

Banyak wanita merasa ketampanan dan pesona begitu menakutkan sehingga mereka sering menjaga jarak.

Kaum hawa sering berpikir bahwa dirinya tidak cukup baik untuknya atau berada di luar jangkauan mereka.