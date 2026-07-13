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Irfan Ferdiansyah
Senin, 13 Juli 2026 | 17.56 WIB

7 Hal yang Dilakukan Orang yang Secara Alami Penasaran sehingga Membuat Orang Lain Ingin Terus Berbicara Menurut Psikologi

seseorang yang membuat orang lain terus berbicara./Magnific/freepik - Image

seseorang yang membuat orang lain terus berbicara./Magnific/freepik

JawaPos.com - Pernahkah Anda bertemu seseorang yang membuat percakapan terasa begitu nyaman? Tanpa perlu menjadi orang yang paling lucu atau paling banyak bicara, kehadiran mereka mampu membuat orang lain terus bercerita.

Rahasianya sering kali bukan terletak pada kemampuan berbicara, melainkan pada rasa penasaran yang tulus terhadap orang lain.

Dilansir dari Hack Spirit pada Sabtu (11/7), dalam psikologi, rasa ingin tahu atau curiosity merupakan salah satu karakter yang dapat mempererat hubungan sosial.

Ketika seseorang menunjukkan ketertarikan yang autentik terhadap pengalaman, pemikiran, dan perasaan lawan bicara, orang lain cenderung merasa dihargai, dipahami, dan diterima. Akibatnya, percakapan menjadi lebih hidup dan hubungan pun berkembang secara alami.

Lalu, apa saja kebiasaan yang dimiliki orang-orang yang secara alami penasaran sehingga membuat orang lain ingin terus berbicara? Berikut penjelasannya.

1. Mereka Mengajukan Pertanyaan Terbuka

Orang yang memiliki rasa penasaran tinggi jarang mengajukan pertanyaan yang hanya membutuhkan jawaban "ya" atau "tidak". Sebaliknya, mereka lebih sering bertanya dengan kalimat yang mengundang cerita.

Misalnya, dibanding bertanya, "Apakah pekerjaanmu menyenangkan?", mereka akan bertanya, "Apa bagian paling menarik dari pekerjaanmu?"

Pertanyaan terbuka memberikan ruang bagi lawan bicara untuk menjelaskan pengalaman, pendapat, maupun emosinya. Dalam psikologi komunikasi, pertanyaan seperti ini membantu membangun percakapan yang lebih mendalam karena membuat seseorang merasa kisahnya benar-benar layak didengarkan.

Selain itu, orang yang mendengar pertanyaan terbuka akan merasa bahwa lawan bicaranya benar-benar ingin mengenal dirinya, bukan sekadar mengisi keheningan.

Editor: Hanny Suwindari
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